Цензор.НЕТ

Меню |Фоторепортажі Повна версія UKRUEN
06.06.19 22:26

"Приватбанк" розкрив американські активи Коломойського і Боголюбова. ФОТО

У позові в Канцелярський суд американського штату Делавер про відшкодування збитків, завданих Коломойським і Боголюбовим, "Приватбанк" вказав нерухомість, придбану, як стверджує банк, на відмиті бізнесменами гроші.

"Приватбанк" розкрив американські активи Коломойського і Боголюбова. ФОТО

Йдеться про десятки активів: феросплавні і металургійні заводи, комерційну нерухомість і готелі. Програма "Схеми" проаналізувала позов "Приватбанку" на 104 сторінки, та опублікувала фото нерухомості, повідомляє Цензор.НЕТ.

Приватбанк розкрив американські активи Коломойського і Боголюбова 01

55 Public Square Building (Клівленд, Огайо, США) була придбана за $34 млн фірмою Optima 55 Public Square, LLC (Делавер) 29 липня 2008 року. Компанія була заснована 29 квітня 2008 року.

Приватбанк розкрив американські активи Коломойського і Боголюбова 02

One Cleveland Center (Клівленд, Огайо, США) – придбана за $86,3 млн компанією Optima One Cleveland Center, LLC (Делавер) 15 травня 2008 року. Фірма заснована 29 квітня 2008 року. Щонайменше $36,1 млн з цієї суми, як стверджують у заяві, отримали шляхом виведення коштів із "Приватбанку".

Приватбанк розкрив американські активи Коломойського і Боголюбова 03

AECOM Building (раніше відома як Пентон Медіа) у Клівленді, Огайо. Була придбана за $46,5 млн компанією з Optima 1300, LLC (Делавер) 16 серпня 2010 року. Фірма була зареєстрована 21 липня 2010 року.​​

Приватбанк розкрив американські активи Коломойського і Боголюбова 04Приватбанк розкрив американські активи Коломойського і Боголюбова 05

Це – готель Crowne Plaza Hotel (тепер відомий як Westin Hotel) в Клівленді, штат Огайо. Частку в ньому придбала компанія Optima 777, LLC (Делавер), за $9 млн. Фірма зареєстрована 3 червня 2011 року. Ще щонайменше $2,4 млн використали для ремонту готеля.

Приватбанк розкрив американські активи Коломойського і Боголюбова 06

Вежі Stemmons Towers розташовані в Далласі, штат Техас. Їх придбала компанія Optima Stemmons, LLC (Делавер), заснована 14 травня 2008 року. Близько $7,6 млн із суми, яку заплатили за цю споруду, були отримані через схеми виведення грошей.

Приватбанк розкрив американські активи Коломойського і Боголюбова 07

Колишній корпус CompuCom System Headquarters та прилегла до нього незадіяна ділянка, розташовані за адресою 7171 Forest Lane і 7505 Forest Lane відповідно у Далласі (Техас). Їх придбала компанія Optima 7171, LLC (Делавер). Фірма зареєстрована 10 листопада 2010 року. ​​

Приватбанк розкрив американські активи Коломойського і Боголюбова 08

​PNC Plaza – тридцятиповерховий хмарочос у найбільшому місті штату Кентукі, Луїсвіллі, розташований за адресою 500 West Jefferson Street. У 2011 році його придбала за $77 млн фірма Optima 500, LLC (Делавер), зареєстрована 10 листопада 2010 року.

Приватбанк розкрив американські активи Коломойського і Боголюбова 09

Huntington Building – 21-поверхова споруда в Клівленді (штат Огайо), розташована за адресою 925 Euclid Avenue. 14 червня 2010 року вона була придбана за $18,5 млн компанією Optima 925, LLC (Делавер), що була зареєстрована 14 травня 2010 року.

Приватбанк розкрив американські активи Коломойського і Боголюбова 10Приватбанк розкрив американські активи Коломойського і Боголюбова 11

Завод із виробництва феросиліцію CC Metals and Alloys LLC (Калверт, Кентуккі) – найбільший виробник та постачальник цього матеріалу серед Північно-Американської Сталевої Промисловості – теж належить структурам, які пов’язують з Коломойським та Боголюбовим, Georgian American Alloys, Inc. (Делавер). Фірма заснована 14 лютого 2012 року. Власниками є Коломойський і Боголюбов разом з Корфом і Лейбером. Завод, згідно зі скаргою, придбали ще в березні 2011 року на компанію групи Optima, на що витратили $188,1 млн.

Приватбанк розкрив американські активи Коломойського і Боголюбова 12Приватбанк розкрив американські активи Коломойського і Боголюбова 13

Завод із виробництва феросилікомарганця Felman Production LLC (Нью Гейвен, штат Західна Вірджинія), теж належить Georgian American Alloys, Inc. (Делавер).

Приватбанк розкрив американські активи Коломойського і Боголюбова 14

​Єдина трейдингова компанія для попереднього завода – Felman Trading, Inc.(Нью-Джерсі), яка має склади у двох десятках штатів, зокрема, у Алабамі, Арканзасі, Каліфорнії, Флориді, Іллінойсі, Луїзіані, Меріленді, Мічигані, Міссісіпі, Міссурі, Огайо, Оклахомі, Пенсільванії, Південній Кароліні, Теннессі, Техасі, Вірджинії, Вашингтоні, Західній Вірджинії, а також за межами США. Вона теж належить Georgian American Alloys, Inc. (Делавер).

Приватбанк розкрив американські активи Коломойського і Боголюбова 15

А от KES Acquisition Company – металургійний завод Kentucky Electric Steel (Ашленд, Кентуккі), належить Optima Acquisitions, LLC (Делавер). Фірма заснована 25 червня 2008 року. Власниками є Коломойський і Боголюбов та Корф. Завод на 42 тисячі квадратних метрів обійшовся щонайменше у $20 млн.​

Приватбанк розкрив американські активи Коломойського і Боголюбова 16

Приватбанк розкрив американські активи Коломойського і Боголюбова 17

Steel Rolling Holdings, Inc. (Делавер). Фірма заснована 22 травня 2006 року. З 2009 до 2015 років володіла заводом з виробництва металопрокату Detroit Cold Rolling Facility (Гібралтар, Мічиган), який був проданий компанії Ferragon Steel Rolling.

Приватбанк розкрив американські активи Коломойського і Боголюбова 18

​Занедбаний металургійний завод Warren Steel у місті Воррен (штат Огайо) належить компанії Warren Steel Holdings, LLC (Делавер), яка зареєстрована 19 листопада 2001 року. Коломойський та Боголюбов відповідно пов’язані з нею через організацію з Британських Віргінських островів, що називається Halliwel Assets, Inc., та трасту з острова Джерсі (Нормандські острови), який має назву Marigold Trust Asset Management. Щонайменше $4,5 млн, використані при купівлі заводу, були, на думку ПриватБанку, "відмитими".

Приватбанк розкрив американські активи Коломойського і Боголюбова 19

Колишній Motorola Campus у Гарварді, штат Іллінойс. Був придбаний компанією з Optima International of Miami, Inc. – яка, вірогідно, пов’язана з компанією Optima Ventures.

Приватбанк розкрив американські активи Коломойського і Боголюбова 20Приватбанк розкрив американські активи Коломойського і Боголюбова 21

Крім того, на початку 2015 року дочірня компанія Optima Acquisitions, Optima Specialty, придбала металургійний завод Corey Steel в Цицеро, штат Іллінойс, за $43,5 млн.

Нагадаємо, напередодні стало відомо, що "Приватбанк" звинувачує Коломойського і Боголюбова у відмиванні $470 млрд через кіпрські компанії. Згідно з поданим в американський суд позовом, загальна сума наданих за період з 2006 по 2016 рр. "Приватбанком" кредитів кіпрським компаніям, за допомогою яких власники банку відмивали кошти, становила $470 млрд, що вдвічі перевищує ВВП Кіпру за цей проміжок часу.

Сума $470 млрд майже в 13 разів перевищує річний бюджет України.

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100