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07.06.19 09:27

Опубліковано документи КДБ про трагедію на ЧАЕС. Книга доступна онлайн. ФОТОрепортаж

У Києві презентовано збірник документів про катастрофу на Чорнобильській АЕС "Чорнобильське досьє КҐБ. Суспільні настрої. ЧАЕС у поставарійний період".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, у виданні опубліковані матеріали з розсекречених архівів КДБ з Галузевого архіву СБУ.

Також у роботі над книгою брали участь співробітники Інституту історії України НАНУ. Книга вийшла під егідою Інституту національної пам'яті.

Опубліковано документи КДБ про трагедію на ЧАЕС. Книга доступна онлайн 01

"Чорнобильське досьє КҐБ. Суспільні настрої. ЧАЕС у поставарійний період"

Оприлюднені документи раніше були визнані ЮНЕСКО надбанням людства.

Опубліковано документи КДБ про трагедію на ЧАЕС. Книга доступна онлайн 02

Кандидат історичних наук Олег Бажан зазначив, що частина документів - зведення спостережень КДБ про поведінку людей у період надзвичайної ситуації:

"Ми підбирали документи таким чином, щоб аварію на ЧАЕС показати очима різних соціальних груп українського населення, в тому числі, політичного бомонду. Це і ставлення до трагедії правоохоронних органів. Ми також підбирали документи, в яких висвітлюється реакція іноземних студентів, які навчалися в Києві. Також представлені документи про побут евакуйованих людей в Бородянському і Поліському районах - як вони реагували на події і шукали роботу в тих умовах. Є й документи про реакцію діаспори".

Крім цього, в збірнику представлені документи про те, як КДБ проводило роботу, щоб переконати співробітників станції після аварії оселитися в спеціально побудованому місті Славутич, хоча радіаційний фон в тому районі був підвищений.

Опубліковано документи КДБ про трагедію на ЧАЕС. Книга доступна онлайн 03

Олег Бажан

Бажан підкреслив, що розсекречені документи доводять, що аварія на ЧАЕС стала однією з причин розпаду СРСР.

"Радянський Союз просто-напросто сам не зміг впоратися з ядерною бідою. Тому що не вистачало технологій для проведення ефективних дезактиваційних робіт. Тому КДБ, особливо розвідці, було поставлено ​​завдання зібрати необхідну інформацію за кордоном - як проводити роботи, якими мають бути спеціальні контейнери для зберігання ядерних відходів", - зазначив історик.

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Зрештою, КДБ в 1989 році звернулося до вищого керівництва з пропозицією почати більш активні контакти із Заходом, і мотиватором була неможливість самостійно ліквідувати наслідки аварії.

Опубліковано документи КДБ про трагедію на ЧАЕС. Книга доступна онлайн 04

Опубліковано документи КДБ про трагедію на ЧАЕС. Книга доступна онлайн 05

Директор Гарвардського інституту українських студій Сергій Плохій зазначив, що ставлення до Чорнобиля в Україні і в світі відрізняється, але в цілому в Україні цей показник також почав змінюватися:

""Україна в ситуації, якої немає ні в однієї постраждалої від Чорнобиля країні. А більшою мірою постраждала Білорусь, також - західна Росія. Але тільки в Україні стільки уваги до Чорнобиля і стільки відкритості, коли йдеться про архівну службу, зокрема про архіви КДБ. Ми тут попереду в сенсі розуміння того, що сталося. А сталася ядерна катастрофа всесвітнього масштабу. І через це до неї стільки інтересу за межами України. Проблеми ядерної безпеки - це світові проблеми. Чорнобиль був не першою, і, на жаль, не останньою ядерною аварією. І саме з точки зору власної безпеки світова спільнота дивиться на Чорнобиль.

Опубліковано документи КДБ про трагедію на ЧАЕС. Книга доступна онлайн 06

Сергій Плохій

В Україні домінує наратив віктимності. Ми нація, позначена ядерним злом. Ми - нація-жертва. Нам це зробили - була імперія, і це зробила. Зовні Чорнобиль сприймається інакше. Там він сприймається як попередження. В Україні ми зовсім про це не говоримо. Ми не усвідомлюємо, що в країні є жертви Чорнобиля. Потрібен був тиск Заходу, щоб ми закрили ЧАЕС. Коли в Німеччині говорять про Чорнобиль, то говорять про загрозу. Ми ж говоримо про Чорнобиль як про минуле. Тільки недавно почали говорити, що це те, що ми перемогли, і ми - переможці. Мені не вистачає розмов про Чорнобиль як сьогодні і як завтра".

Голова Інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович також вважає, що змінюється парадигми точки зору на Чорнобиль виключно як на трагедію на точку зору Чорнобиля як важкої перемоги.

Опубліковано документи КДБ про трагедію на ЧАЕС. Книга доступна онлайн 07

Володимир В'ятрович

"Чорнобильська аварія - той фактор, який зламав заповідник "совка" на території України. В кінці 80-х років до руху опору приєднався потужний екологічний рух. І він отримав масовий характер. Тому що якщо свобода релігії або прав людини цікавила незначну частину жителів УРСР, бо вони були ними налякані, то теми захисту свого здоров'я і довкілля підняли людей. Перша маніфестація в Києві була присвячена Чорнобилю. Це квітень 1988 року. Це яскравий приклад того, як Чорнобиль запустив політичні процес. Довіру до влади втратили ті, хто найбільше їй довіряв", - сказав він.

Опубліковано документи КДБ про трагедію на ЧАЕС. Книга доступна онлайн 08

У друкованому вигляді збірка видана обмеженим тиражем і буде безкоштовно передана в головні бібліотеки країни. Крім того, будь-хто охочий може отримати книгу, подавши заявку.

Також книга викладена у вільний доступ на сайті Інституту національної пам'яті.

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