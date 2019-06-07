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07.06.19 10:00

Чорнобиль має стати позитивною візитівкою України, і команда президента це розуміє, - директор з наукової роботи "Чорнобиль Тур" Мирний. ФОТО

Команда президента Володимира Зеленського розуміє, що після виходу на екрани американського серіалу "Чорнобиль" потік туристів у Чорнобильську зону значно збільшиться, і усвідомлює, що потрібно перетворити це на позитивну візитівку України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив директор з науково-методичної роботи туроператора "Чорнобиль Тур" Сергій Мирний. Під час ліквідації аварії на ЧАЕС він був радіаційним розвідником.

Чорнобиль має стати позитивною візитівкою України, і команда президента це розуміє, - директор з наукової роботи Чорнобиль Тур Мирний 01

Сергій Мирний

Він сказав про це під час презентації збірки документів про катастрофу на Чорнобильській АЕС "Чорнобильське досьє КҐБ. Суспільні настрої. ЧАЕС у поставарійний період".

Чорнобиль має стати позитивною візитівкою України, і команда президента це розуміє, - директор з наукової роботи Чорнобиль Тур Мирний 02

"Я сюди прийшов прямо з наради в Адміністрації президента. Нова команда відчула гостроту цієї теми. Ми обговорювали, що потрібно зробити для того, щоб Чорнобиль став позитивною візитівкою України, і який комплекс заходів потрібно вжити. Сподіваюся, що це будуть не лише слова", - зазначив він.

За його словами, тури в Чорнобильську зону відчуження - це єдина стаття в туристичному бізнесі України, яка не опускається нижче довоєнного рівня. Після виходу на екрани гучного американського серіалу HBO "Чорнобиль" кількість туристів у Зону збільшилася на 30%. Після виходу останньої серії очікують вийти на показник 150 тисяч туристів на рік.

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Чорнобиль має стати позитивною візитівкою України, і команда президента це розуміє, - директор з наукової роботи Чорнобиль Тур Мирний 03

У друкованому вигляді збірник "Чорнобильське досьє КҐБ. Суспільні настрої. ЧАЕС в поставарійний період" видано обмеженим накладом і буде безкоштовно передано в головні бібліотеки країни. Крім того, будь-хто може отримати книгу, подавши заявку.

Також книгу викладено у вільний доступ на сайті Інституту національної пам'яті.

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