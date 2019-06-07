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07.06.19 08:30

Десантники 25-ї ОПДБр беруть участь у міжнародних навчаннях Saber Guardian-2019. ФОТОрепортаж

Ротна тактична група 25-ї окремої повітрянодесантної бригади бере участь у міжнародних багатонаціональних навчаннях Saber Guardian-2019.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу Міноборони.

Десантники 25-ї ОПДБр беруть участь у міжнародних навчаннях Saber Guardian-2019 01

Для якісного проведення тренувань у перший день відбулося ознайомлення українських десантників із гірською місцевістю полігону навчального центру. Після того, як українській ротній тактичній групі був визначений рубіж оборони, командири здійснили планування маневреної оборони та поставили завдання особовому складу щодо фортифікаційного обладнання позицій, їхнього маскування тощо.

Десантники 25-ї ОПДБр беруть участь у міжнародних навчаннях Saber Guardian-2019 02
Десантники 25-ї ОПДБр беруть участь у міжнародних навчаннях Saber Guardian-2019 03

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Десантники 25-ї ОПДБр беруть участь у міжнародних навчаннях Saber Guardian-2019 04
Десантники 25-ї ОПДБр беруть участь у міжнародних навчаннях Saber Guardian-2019 05

Наступного дня штабом батальйону Збройних сил Румунії була організована взаємодія з посиленим підрозділом Десантно-штурмових військ. У ході навчально-бойових завдань воїни-десантники відпрацьовували дії щодо відбиття атаки противника, зміну оборонних позицій, а також вогневе прикриття підрозділів батальйону під час ведення маневреної оборони.

Десантники 25-ї ОПДБр беруть участь у міжнародних навчаннях Saber Guardian-2019 06

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Десантники 25-ї ОПДБр беруть участь у міжнародних навчаннях Saber Guardian-2019 07
Десантники 25-ї ОПДБр беруть участь у міжнародних навчаннях Saber Guardian-2019 08

Під час тренування використовувалася система імітації бойових дій MILES. За її допомогою фіксувалася кількість втрат особового складу і техніки дружніх сил та противника. За результатами тренувань командири визначили ефективність польового вишколу перед черговим практичним етапом навчання.

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Десантники 25-ї ОПДБр беруть участь у міжнародних навчаннях Saber Guardian-2019 09

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