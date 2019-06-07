Готується база для внесення Прип'яті до списку Світової спадщини ЮНЕСКО. ФОТО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив директор з науково-методичної роботи туроператора Chernobyl Tour Сергій Мирний. Під час ліквідації аварії на ЧАЕС він був радіаційним розвідником.
"Прип'ять - це колосальне надбання людства. Як писав Сергій Плохій, це ядерні Помпеї 20 століття. Коли туди потрапляєш - це справді ніби машина часу. Є ідея надати Прип'яті статусу Світової спадщини ЮНЕСКО. Ми аргументували цю ініціативу. Це підтримав Український національний комітет міжнародної ради щодо пам'яток і визначних місць. 19 червня буде чергове засідання Комітету, на якому продовжиться цей процес. І тоді Україна знову заявить на весь світ про себе як про націю, яка перемагає Чорнобильську катастрофу", - зазначив він.
Таку заяву Мирний зробив під час презентації збірки документів про катастрофу на Чорнобильській АЕС "Чорнобильське досьє КҐБ. Суспільні настрої. ЧАЕС в поставарійний період".
У друкованому вигляді збірник "Чорнобильське досьє КҐБ. Суспільні настрої. ЧАЕС в поставарійний період" видано обмеженим накладом і буде безкоштовно передано в головні бібліотеки країни. Крім того, будь-хто може отримати книгу, подавши заявку.
Також книгу викладено у вільний доступ на сайті Інституту національної пам'яті.