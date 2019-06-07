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07.06.19 12:07

Кустарне виробництво алкоголю ліквідовано в Миколаївській області. Вилучено велику партію незаконно ввезених в Україну сигарет. ФОТОрепортаж

Співробітники податкової міліції ГУ ДФС у Миколаївській області спільно з прикордонниками вилучили з незаконного обігу велику партію підакцизних товарів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу ДФС.

У межах проведення операцій "Акциз-2019", "Рубіж", "Бастіон" та розслідування кримінального провадження за ч. 1 ст. 204 КК України під процесуальним керівництвом прокуратури Миколаївської області було проведено санкціоновані обшуки в гаражних боксах, складських, житлових та нежитлових приміщеннях регіону.

Під час обшуків було виявлено та ліквідовано кустарний цех з виробництва фальсифікованого алкоголю, який виготовляли шляхом змішування спирту з водою та фасували у пластикову тару з метою подальшого збуту. Окрім того, виявлено склади, в яких незаконно зберігали тютюнові вироби, у т.ч. іноземного виробництва без марок акцизного податку встановленого зразка, ввезені на територію України поза митним контролем.

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Загалом за результатами проведених заходів з незаконного обігу вилучено та передано на відповідальне зберігання 22 тис. 451 пачку тютюнових виробів та 170 літрів алкогольного фальсифікату загальною орієнтовною вартістю майже 700 тис. грн.

Кустарне виробництво алкоголю ліквідовано в Миколаївській області. Вилучено велику партію незаконно ввезених в Україну сигарет 01
Кустарне виробництво алкоголю ліквідовано в Миколаївській області. Вилучено велику партію незаконно ввезених в Україну сигарет 02
Кустарне виробництво алкоголю ліквідовано в Миколаївській області. Вилучено велику партію незаконно ввезених в Україну сигарет 03
Кустарне виробництво алкоголю ліквідовано в Миколаївській області. Вилучено велику партію незаконно ввезених в Україну сигарет 04

Наразі вирішується питання про накладення арешту на вилучені ТМЦ.

Триває слідство.

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