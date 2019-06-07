З воїном 17-ї ОТБр Олександром Лином, загиблим на Донбасі, прощатимуться завтра на Дніпропетровщині. ФОТО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Завтра, 8 червня, о 10:00, у селі Авдотівка Софіївського району Дніпропетровської області відбудеться прощання з Олександром Петровичем Лином, 1970 року народження, мешканцем міста Кривий Ріг, старшим солдатом, старшим навідником мінометного взводу мінометної батареї механізованого батальйону 17-ї окремої танкової бригади, який загинув 4 червня о 17.30 в районі населеного пункту Новоселівка Друга Волноваського району Донецької області внаслідок прямого влучання з протитанкового ракетного комплексу у вантажівку ГАЗ-66, що перевозила продукти харчування на позиції підрозділу.

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Олександр Лин народився 18.07.1970 року у Авдотівці. Отримав середньотехнічну освіту. 30.01.2019 року був призваний Металургійно-Довгинцівським ОРВК Дніпропетровської області.

У нього залишилися мати, брат, сестра та дві доньки.