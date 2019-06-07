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07.06.19 14:18

Ляшко і Facebook, самотній Долженков, Геращенко, яка сміється до сліз, порожнє крісло Гройсмана і Галасюк, що шепоче на вухо Богомолець, - робота ВР 7 червня. ФОТОрепортаж

Сьогодні, 7 червня, відбулося чергове пленарне засідання Верховної Ради.

На початку засідання народні депутати хвилиною мовчання вшанували пам'ять українського письменника Юрія Мушкетика.

Потім у парламенті розпочалася Година запитань до Кабміну, під час якої віцепрем'єр-міністр - міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Геннадій Зубко повідомив нардепам: "Рівень енергоефективності в Україні відповідає букві "Ж".

День роботи народних депутатів в об'єктиві кореспондента Цензор.НЕТ.

Ляшко і Facebook, самотній Долженков, Геращенко, яка сміється до сліз, порожнє крісло Гройсмана і Галасюк, що шепоче на вухо Богомолець, - робота ВР 7 червня 01

Пленарне засідання Верховної Ради 7 червня.

Ляшко і Facebook, самотній Долженков, Геращенко, яка сміється до сліз, порожнє крісло Гройсмана і Галасюк, що шепоче на вухо Богомолець, - робота ВР 7 червня 02

Члени Кабміну на чолі з першим віцепрем'єр-міністром Степаном Кубівим відповідають на запитання парламентаріїв. Крісло прем'єра за відсутності Володимира Гройсмана порожнє.

Ляшко і Facebook, самотній Долженков, Геращенко, яка сміється до сліз, порожнє крісло Гройсмана і Галасюк, що шепоче на вухо Богомолець, - робота ВР 7 червня 03

Спікер Андрій Парубій і глава фракції Радикальної партії Олег Ляшко.

Ляшко і Facebook, самотній Долженков, Геращенко, яка сміється до сліз, порожнє крісло Гройсмана і Галасюк, що шепоче на вухо Богомолець, - робота ВР 7 червня 04

Перший віцеспікер Ірина Геращенко спілкується з главою фракції БПП Артуром Герасимовим та Віктором Пинзеником (БПП).

Ляшко і Facebook, самотній Долженков, Геращенко, яка сміється до сліз, порожнє крісло Гройсмана і Галасюк, що шепоче на вухо Богомолець, - робота ВР 7 червня 05

Яків Безбах (позафракційний, праворуч) з колегою.

Ляшко і Facebook, самотній Долженков, Геращенко, яка сміється до сліз, порожнє крісло Гройсмана і Галасюк, що шепоче на вухо Богомолець, - робота ВР 7 червня 06

Хвіча Мепарішвілі (НФ, праворуч) з колегою з Радикальної партії.

Ляшко і Facebook, самотній Долженков, Геращенко, яка сміється до сліз, порожнє крісло Гройсмана і Галасюк, що шепоче на вухо Богомолець, - робота ВР 7 червня 07

Порожній сектор Опоблоку: Олександр Долженков.

Ляшко і Facebook, самотній Долженков, Геращенко, яка сміється до сліз, порожнє крісло Гройсмана і Галасюк, що шепоче на вухо Богомолець, - робота ВР 7 червня 08

Ляшко вивчає свій профіль у фейсбуці.

Ляшко і Facebook, самотній Долженков, Геращенко, яка сміється до сліз, порожнє крісло Гройсмана і Галасюк, що шепоче на вухо Богомолець, - робота ВР 7 червня 09

Можливо, парламентарій замислився про зміну аватарки?

Ляшко і Facebook, самотній Долженков, Геращенко, яка сміється до сліз, порожнє крісло Гройсмана і Галасюк, що шепоче на вухо Богомолець, - робота ВР 7 червня 10

Геращенко не може впоратися зі своїми емоціями...

Ляшко і Facebook, самотній Долженков, Геращенко, яка сміється до сліз, порожнє крісло Гройсмана і Галасюк, що шепоче на вухо Богомолець, - робота ВР 7 червня 11

І плаче від сміху...

Ляшко і Facebook, самотній Долженков, Геращенко, яка сміється до сліз, порожнє крісло Гройсмана і Галасюк, що шепоче на вухо Богомолець, - робота ВР 7 червня 12

Сергій Лещенко (позафракційний) та Ірина Геращенко.

Ляшко і Facebook, самотній Долженков, Геращенко, яка сміється до сліз, порожнє крісло Гройсмана і Галасюк, що шепоче на вухо Богомолець, - робота ВР 7 червня 13

Порожній сектор "Самопомочі": Олександр Опанасенко.

Ляшко і Facebook, самотній Долженков, Геращенко, яка сміється до сліз, порожнє крісло Гройсмана і Галасюк, що шепоче на вухо Богомолець, - робота ВР 7 червня 14

Ігор Кононенко (БПП) спілкується телефоном.

Ляшко і Facebook, самотній Долженков, Геращенко, яка сміється до сліз, порожнє крісло Гройсмана і Галасюк, що шепоче на вухо Богомолець, - робота ВР 7 червня 15

Борислав Розенблат (позафракційний).

Ляшко і Facebook, самотній Долженков, Геращенко, яка сміється до сліз, порожнє крісло Гройсмана і Галасюк, що шепоче на вухо Богомолець, - робота ВР 7 червня 16

Ольга Богомолець (БПП) спілкується з представниками Кабміну.

Ляшко і Facebook, самотній Долженков, Геращенко, яка сміється до сліз, порожнє крісло Гройсмана і Галасюк, що шепоче на вухо Богомолець, - робота ВР 7 червня 17

Оксана Білозір (БПП, стоїть спиною), Ірина Геращенко, Ольга Червакова (БПП).

Ляшко і Facebook, самотній Долженков, Геращенко, яка сміється до сліз, порожнє крісло Гройсмана і Галасюк, що шепоче на вухо Богомолець, - робота ВР 7 червня 18

Члени Кабміну залишають Раду після завершення Години запитань до уряду. Тим часом Богомолець спілкується з віцепрем'єром Іванною Климпуш-Цинцадзе.

Ляшко і Facebook, самотній Долженков, Геращенко, яка сміється до сліз, порожнє крісло Гройсмана і Галасюк, що шепоче на вухо Богомолець, - робота ВР 7 червня 19

Тепер Ользі Богомолець щось шепоче на вухо Віктор Галасюк (Радикальна партія). Ляшко все ще захоплений своїм смартфоном.

Фото: Цензор.НЕТ

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