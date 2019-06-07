Ляшко і Facebook, самотній Долженков, Геращенко, яка сміється до сліз, порожнє крісло Гройсмана і Галасюк, що шепоче на вухо Богомолець, - робота ВР 7 червня. ФОТОрепортаж

На початку засідання народні депутати хвилиною мовчання вшанували пам'ять українського письменника Юрія Мушкетика.
Потім у парламенті розпочалася Година запитань до Кабміну, під час якої віцепрем'єр-міністр - міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Геннадій Зубко повідомив нардепам: "Рівень енергоефективності в Україні відповідає букві "Ж".
День роботи народних депутатів в об'єктиві кореспондента Цензор.НЕТ.
Пленарне засідання Верховної Ради 7 червня.
Члени Кабміну на чолі з першим віцепрем'єр-міністром Степаном Кубівим відповідають на запитання парламентаріїв. Крісло прем'єра за відсутності Володимира Гройсмана порожнє.
Спікер Андрій Парубій і глава фракції Радикальної партії Олег Ляшко.
Перший віцеспікер Ірина Геращенко спілкується з главою фракції БПП Артуром Герасимовим та Віктором Пинзеником (БПП).
Яків Безбах (позафракційний, праворуч) з колегою.
Хвіча Мепарішвілі (НФ, праворуч) з колегою з Радикальної партії.
Порожній сектор Опоблоку: Олександр Долженков.
Ляшко вивчає свій профіль у фейсбуці.
Можливо, парламентарій замислився про зміну аватарки?
Геращенко не може впоратися зі своїми емоціями...
І плаче від сміху...
Сергій Лещенко (позафракційний) та Ірина Геращенко.
Порожній сектор "Самопомочі": Олександр Опанасенко.
Ігор Кононенко (БПП) спілкується телефоном.
Борислав Розенблат (позафракційний).
Ольга Богомолець (БПП) спілкується з представниками Кабміну.
Оксана Білозір (БПП, стоїть спиною), Ірина Геращенко, Ольга Червакова (БПП).
Члени Кабміну залишають Раду після завершення Години запитань до уряду. Тим часом Богомолець спілкується з віцепрем'єром Іванною Климпуш-Цинцадзе.
Тепер Ользі Богомолець щось шепоче на вухо Віктор Галасюк (Радикальна партія). Ляшко все ще захоплений своїм смартфоном.
Фото: Цензор.НЕТ