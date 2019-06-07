Заперечення Росії мають бути відхилені, - представник України в Міжнародному суді ООН Коу. ФОТО

Про це заявив Стерлінзький професор з міжнародного права Єльського університету Гарольд Гонджу Коу під час другого раунду слухань, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Заперечення Росії мають бути відхилені, і суд у цій справі має перейти до слухань по суті. Як ми показали, Росія відкрито взяла на себе зобов'язання заборонити фінансування тероризму. Але вона дозволяє вільно фінансувати кампанію терору з власної території, відмовляючись вживати практичних заходів... Росія взяла на себе зобов'язання ліквідувати всі форми расової дискримінації, а потім - підтримує дискримінацію у Криму", - сказав Коу.

Далі слово взяв професор Жан-Марк Тувенен, який наголосив, що представники РФ у Міжнародному суді ООН витлумачують суть статей Конвенції про фінансування тероризму так, як їм вигідно.



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"Росія намагалася спотворити мету спору, виставляючи Україну як країну, що використовує лазівку для притягнення Росії до відповідальності, тоді як Конвенція не містить того", - сказав він.

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Як повідомляв Укрінформ, 3-7 червня відбуваються слухання щодо попередніх заперечень Російської Федерації (юрисдикції) у справі про застосування та тлумачення Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму та Міжнародної конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації.

За підсумками цього тижня суд буде вирішувати, чи є в нього юрисдикція за всіма заявленими Україною порушеннями, а потім винесе рішення. Очікується, що рішення стосовно юрисдикції буде до кінця року.

Якщо аргументи України переконають Міжнародний суд ООН, він зможе перейти до розгляду справи по суті.

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Україна 16 січня 2017 року подала до Міжнародного суду ООН позов проти Росії щодо порушення Конвенції про заборону фінансування тероризму та Конвенції про заборону расової дискримінації.

Звинувачення, висунуті до Росії, містять: надання зброї та інших видів допомоги незаконним збройним формуванням; збиття літака "Малайзійських авіаліній" рейсу MH17; обстріли житлових районів Маріуполя та Краматорська; знищення цивільного пасажирського автобуса неподалік Волновахи; вибух під час мирного зібрання в Харкові; дискримінація щодо української та кримськотатарських громад; заборона діяльності Меджлісу кримськотатарського народу; хвилі зникнень, вбивства, самовільні обшуки, затримання; обмеження на викладання української й кримськотатарської мов.

6 березня 2017 відбулися перші слухання в Гаазі. 19 квітня 2017 року було оголошено рішення про запобіжні заходи. Міжнародний суд ООН у Гаазі визначив, що Росія має поновити діяльність Меджлісу кримськотатарського народу, забезпечити доступність освіти у Криму українською мовою.