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07.06.19 16:56

З воїном 54-й ОМБр Владиславом Бережним, який загинув на Донбасі, попрощалися в Попасній. ФОТОрепортаж

5 червня, в районі населеного пункту Золоте-1 від кулі снайпера найманців РФ загинув Владислав Бережний, 1996 року народження, уродженець міста Сватове Луганської області, сержант, командир бойової машини - командир відділення 54-ї окремої механізованої бригади.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Сьогодні, 7 червня, у місті Попасна Луганської області відбулося прощання з Владиславом Бережним, 1996 року народження, уродженцем міста Сватове, молодшим сержантом, командиром бойової машини - командиром відділення 54-ї окремої механізованої бригади, який загинув 5 червня в районі населеного пункту Золоте-1 від смертельного кульового поранення, завданого снайпером найманців РФ.

Владислав Бережний народився 11.06.1996 року. Навчався у Сватівській школі №6. Після школи півроку працював на одному з місцевих підприємств. Одружився на дівчині з Попасної та переїхав мешкати туди. На війну хлопець пішов у 18 років. У січні 2015 року підписав довгостроковий контракт - до завершення особливого періоду. Другий контракт Владислав підписав у 2017 році.

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Поховали Героя на цвинтарі мікрорайону "ВРЗ". У нього залишилися батьки, дружина та двоє дітей.

З воїном 54-й ОМБр Владиславом Бережним, який загинув на Донбасі, попрощалися в Попасній 01
З воїном 54-й ОМБр Владиславом Бережним, який загинув на Донбасі, попрощалися в Попасній 02
З воїном 54-й ОМБр Владиславом Бережним, який загинув на Донбасі, попрощалися в Попасній 03
З воїном 54-й ОМБр Владиславом Бережним, який загинув на Донбасі, попрощалися в Попасній 04
З воїном 54-й ОМБр Владиславом Бережним, який загинув на Донбасі, попрощалися в Попасній 05
З воїном 54-й ОМБр Владиславом Бережним, який загинув на Донбасі, попрощалися в Попасній 06
З воїном 54-й ОМБр Владиславом Бережним, який загинув на Донбасі, попрощалися в Попасній 07
З воїном 54-й ОМБр Владиславом Бережним, який загинув на Донбасі, попрощалися в Попасній 08
З воїном 54-й ОМБр Владиславом Бережним, який загинув на Донбасі, попрощалися в Попасній 09
З воїном 54-й ОМБр Владиславом Бережним, який загинув на Донбасі, попрощалися в Попасній 10
З воїном 54-й ОМБр Владиславом Бережним, який загинув на Донбасі, попрощалися в Попасній 11
З воїном 54-й ОМБр Владиславом Бережним, який загинув на Донбасі, попрощалися в Попасній 12
З воїном 54-й ОМБр Владиславом Бережним, який загинув на Донбасі, попрощалися в Попасній 13
З воїном 54-й ОМБр Владиславом Бережним, який загинув на Донбасі, попрощалися в Попасній 14
З воїном 54-й ОМБр Владиславом Бережним, який загинув на Донбасі, попрощалися в Попасній 15

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