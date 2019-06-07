Жінки-військові медики змагаються на конкурсі у Вінниці. ФОТОрепортаж

Учасниці конкурсу представляють колективи військових лікувальних установ із Луцька, Вінниці, Києва, Миколаєва, Львова, Одеси, Полтави, Житомира, Хмельницького, Чернівців, Дніпра і Рівного. Деякі з них прибули до Вінниці із зони АТО, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу Міністерства оборони.
Переможницю виберуть серед 25 конкурсанток, які стали найкращими за результатами регіональних змагань.
Змагання почалися відеопрезентацією "Моя професія - військовий медик", де кожна з учасниць розповіла про свій життєвий і професійний шлях.
Під час творчого конкурсу дівчата читали вірші, співали і танцювали, демонстрували елементи східних єдиноборств і навіть варили мед.
Тепер учасницям конкурсу треба продемонструвати фізичну витривалість у вправах на віджимання і плавання. Також вони змагатимуться в професійному конкурсі - складаючи тестування з питань медицини і надаючи першу медичну допомогу.
Очікується, що ім'я переможниці конкурсу стане відоме сьогодні ввечері.