Гаррі Потер і мінські переговори, нове обличчя на старий лад, сумна пісня Путіна. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ"

Соціалізм скасовується
Читайте на "Цензор.НЕТ": Ківа вийшов з СПУ і приєднався до Бойка з Медведчуком
Нове обличчя в політиці
Читайте на "Цензор.НЕТ": "Політика, Леоніде Даниловичу, тебе не відпускає ніяк", - Кучма в Мінську зустрівся з Лукашенком
Ефективні переговори по-новому
Читайте на "Цензор.НЕТ": Кучма хоче закликати українську армію "Не стріляти у відповідь"
Агент працює...
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Мінськ-5
Гаррі Поттер і мінські переговори
Читайте на "Цензор.НЕТ": Виставляємо Кучму з калашом на передову під обстріл - якщо не буде відстрілюватися, значить, годний метод, - Берлінська про пропозицію експрезидента "не стріляти у відповідь"
Поправочка
Тут завжди "зажигає" Наш Вечірній Квартал!
"Не на черной скамье, не на скамье подсудимых..."
Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Ексрегіонал Лук'янов, який виступав за референдум "ДНР", балотується до громадської ради при КМДА, - Казанський. ФОТО
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Вітальна листівка
Погляд здорової людини
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