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07.06.19 20:07

Гаррі Поттер і мінські переговори, нове обличчя на старий лад, сумна пісня Путіна. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ"

Підбірка ФОТОжаб від "Цензор.НЕТ"

Гаррі Поттер і мінські переговори, нове обличчя на старий лад, сумна пісня Путіна. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 01

Соціалізм скасовується

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ківа вийшов з СПУ і приєднався до Бойка з Медведчуком

Гаррі Поттер і мінські переговори, нове обличчя на старий лад, сумна пісня Путіна. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 02

Нове обличчя в політиці

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Політика, Леоніде Даниловичу, тебе не відпускає ніяк", - Кучма в Мінську зустрівся з Лукашенком

Гаррі Поттер і мінські переговори, нове обличчя на старий лад, сумна пісня Путіна. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 03

Ефективні переговори по-новому

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кучма хоче закликати українську армію "Не стріляти у відповідь"

Гаррі Поттер і мінські переговори, нове обличчя на старий лад, сумна пісня Путіна. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 04

Агент працює...

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Заборона стріляти у відповідь - це крок до капітуляції України перед РФ. Ми цього не дозволимо, - Парубій. ВIДЕО

Гаррі Поттер і мінські переговори, нове обличчя на старий лад, сумна пісня Путіна. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 05

Мінськ-5

Гаррі Поттер і мінські переговори, нове обличчя на старий лад, сумна пісня Путіна. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 06

Гаррі Поттер і мінські переговори

Читайте на "Цензор.НЕТ": Виставляємо Кучму з калашом на передову під обстріл - якщо не буде відстрілюватися, значить, годний метод, - Берлінська про пропозицію експрезидента "не стріляти у відповідь"

Гаррі Поттер і мінські переговори, нове обличчя на старий лад, сумна пісня Путіна. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 07

Поправочка

Гаррі Поттер і мінські переговори, нове обличчя на старий лад, сумна пісня Путіна. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 08

Тут завжди "зажигає" Наш Вечірній Квартал!

Гаррі Поттер і мінські переговори, нове обличчя на старий лад, сумна пісня Путіна. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 09

"Не на черной скамье, не на скамье подсудимых..."

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Ексрегіонал Лук'янов, який виступав за референдум "ДНР", балотується до громадської ради при КМДА, - Казанський. ФОТО

Гаррі Поттер і мінські переговори, нове обличчя на старий лад, сумна пісня Путіна. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 10

Старі пісні про головне

Гаррі Поттер і мінські переговори, нове обличчя на старий лад, сумна пісня Путіна. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 11

Вітальна листівка

Гаррі Поттер і мінські переговори, нове обличчя на старий лад, сумна пісня Путіна. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 12

Погляд здорової людини

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