Інструктори Берегової охорони США навчили прикордонний спецназ "ДОЗОР" застосовувати катери "Safe Boat 27". ФОТОрепортаж

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу ДПСУ.

Під час навчання спецназівці загону за допомогою американських фахівців - представників Берегової охорони США, вчилися керувати катерами "Safe Boat 27". Ці плавзасоби Держприкордонслужба отримала за сприяння посольства США в Україні.

Навчання відбувалося впродовж місяця. Під час тренувань були освоєні тактико-технічні характеристики й ефективне застосування цих катерів в охороні державного кордону. Склад суднокоманд разом із американськими колегами засвоїв не тільки теорію, а й отримав навички в управлінні швидкісними катерами. Бійці на практиці відпрацювали елементи рятувальних і штурмових операцій, а також вирішення нестандартних ситуацій на воді.

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Навички використання й експлуатації катерів "Safe Boat 27" військовослужбовці "Дозор" продемонстрували сьогодні в Києві на Дніпрі. Крім умінь із управління плавзасобами, спецназівці показали доставку і висадку оперативних спецгруп і інші операції, які необхідні для охорони державного кордону.

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Слід зазначити, що ця модифікація катерів може використовуватися як для патрулювання, так і для рейдів-штурмових цілей. Кількість суднокоманди катера становить 4 військовослужбовці. Однак, у разі необхідності, для виконання поставлених завдань на ньому можуть розміщуватися до 20 бійців десанту зі спорядженням.