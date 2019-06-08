Ліс, крісла-мішки і шаурма: Зеленський зустрівся із журналістами не для протоколу. ФОТО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Наш журналіст Євген Кузьменко побував там і поділився своїм враженням.

"Подивилися, порозпитували, послухали, поїли шаурми, жовтої та зеленої. Помацали, де щирий, а де маніпулює. Повдивлялися в свиту. Зрозуміли, де неприємні теми, а де "дайте дві", - написав він, додавши, що стало більше розуміння того, як працює голова у Головнокомандувача.

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"Президент Зеленський зустрівся з медійниками. Неформально в резиденції "Залісся". Крісла-мішки на галявині, шаурма, фрукти/полуниця вино/кава/чай. Розмова оф-рекордз. Про ситуацію в країні його очима і плани. Журналісти, як завжди, ставили багато запитань. Я запитала, коли він дасть пресконференцію, щоб був рівний доступ до глави держави всіх журналістів. Не дуже впевнено сказав, що буде на 100 днів президентства. Побачимо", - розповіла голова Наглядової ради НСТУ Світлана Остапа.

Фото - Светлана Остапа/Facebook