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08.06.19 10:29

Ліс, крісла-мішки і шаурма: Зеленський зустрівся із журналістами не для протоколу. ФОТО

Президент Володимир Зеленський 7 червня влаштував у резиденції "Залісся" закриту зустріч із журналістами у форматі оф-рекордс. Кожен з учасників отримав індивідуальне запрошення, а сама зустрічі не анонсувалася для широкої публіки.

Ліс, крісла-мішки і шаурма: Зеленський зустрівся із журналістами не для протоколу. ФОТО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Наш журналіст Євген Кузьменко побував там і поділився своїм враженням.

"Подивилися, порозпитували, послухали, поїли шаурми, жовтої та зеленої. Помацали, де щирий, а де маніпулює. Повдивлялися в свиту. Зрозуміли, де неприємні теми, а де "дайте дві", - написав він, додавши, що стало більше розуміння того, як працює голова у Головнокомандувача.

Ліс, крісла-мішки і шаурма: Зеленський зустрівся із журналістами не для протоколу 01

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"Президент Зеленський зустрівся з медійниками. Неформально в резиденції "Залісся". Крісла-мішки на галявині, шаурма, фрукти/полуниця вино/кава/чай. Розмова оф-рекордз. Про ситуацію в країні його очима і плани. Журналісти, як завжди, ставили багато запитань. Я запитала, коли він дасть пресконференцію, щоб був рівний доступ до глави держави всіх журналістів. Не дуже впевнено сказав, що буде на 100 днів президентства. Побачимо", - розповіла голова Наглядової ради НСТУ Світлана Остапа.

Ліс, крісла-мішки і шаурма: Зеленський зустрівся із журналістами не для протоколу 02

Фото - Светлана Остапа/Facebook

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