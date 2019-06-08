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08.06.19 13:54

Бійці "Азова" на передовій попрощалися із загиблими побратимами Максимом Олексюком і Дмитром Пруглом. ФОТОрепортаж

Увечері 7 червня особовий склад БТГр "Азов", яка несе службу на Світлодарській дузі, попрощався із загиблими напередодні вночі бійцями Дмитром Пруглом (Круглий) і Максимом Олексюком (Максон).

Бійці "Азова" на передовій попрощалися із загиблими побратимами Максимом Олексюком і Дмитром Пруглом. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу підрозділу.

Командир полку "Азов" друг Редіс у своїй прощальній промові запевнив, що ворога чекає страшна розплата за убитих побратимів

"Цієї ночі ми з вами вкотре переконалися, що жодні Мінські домовленості не діють. Це абсурд. Вони забрали життя двох наших бойових побратимів, воїнів, славних синів України. Друг Круглий та друг Максон зі зброєю в руках відійшли в кращий світ. Це вкотре доводить те, що з терористами перемовини вести не можна. А ми і не збираємося. За наших побратимів ми відплатимо десятками вбитих ворогів з того боку. Друг Круглий та друг Максон назавжди залишаться в наших серцях. Слава Нації!" - сказав він.

Бійці Азова на передовій попрощалися із загиблими побратимами Максимом Олексюком і Дмитром Пруглом 01
Бійці Азова на передовій попрощалися із загиблими побратимами Максимом Олексюком і Дмитром Пруглом 02
Бійці Азова на передовій попрощалися із загиблими побратимами Максимом Олексюком і Дмитром Пруглом 03
Бійці Азова на передовій попрощалися із загиблими побратимами Максимом Олексюком і Дмитром Пруглом 04
Бійці Азова на передовій попрощалися із загиблими побратимами Максимом Олексюком і Дмитром Пруглом 05

Читайте на "Цензор.НЕТ": Загиблого на Донбасі воїна полку "Азов" Максима Олексюка поховають 9 червня у Вінницькій області. ФОТО

Нагадаємо, 28-річний "азовець" Круглий і 23-річний "азовець" Максон загинули в запеклому бою з окупантом, який тривав майже 4 години, в ніч з шостого на сьоме червня. Їх життя забрав прицільний ворожий обстріл 122-мм ствольної артилерії і 120-мм мінометів, заборонених мінських угодами. Обидва воїна були бійцями 3-ї роти "Азова".

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