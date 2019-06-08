З бійцем 17-ї танкової бригади Олександром Лином, загиблим на Донбасі, попрощалися на Дніпропетровщині. ФОТОрепортаж

Олександр Лин був навідником у 17-й танковій бригаді, повідомляє Цензор.НЕТ. Військовослужбовець загинув під час виконання бойового завдання 4 червня. Він разом із товаришами перевозив продукти. Під час руху їхній вантажний автомобіль обстріляли протитанковими ракетами.

"Не побоявся, пішов захищати свою країну, свій дім. Людиною був дуже хорошою і бійцем теж дуже хорошим. Дуже веселим був, завжди жартував. Всі труднощі перетворював на жарт. Трохи старший за нас. Завжди підтримував, як старший брат", - згадує про загиблого Олександра товариш по службі Сергій, який на момент загибелі товариша виконував обов'язки командира розрахунку.

Однокласниця покійного Олександра Лина, Світлана, згадує: "Ми з ним разом вчилися до десятого класу. Ми завжди товаришували. Він був дуже хорошою людиною. Всім допомагав, був веселим. Лише хороші спогади про нього".

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Попрощатися із захисником України зібралися кілька десятків людей - родичі, друзі, сусіди, представники об'єднання солдатських матерів Криворіжжя, бойові побратими й односельці. Його поховали на цвинтарі в селі Авдотівка.

Олександру було 48 років. У нього залишилися дружина і дві дочки - 26 і 14 років.











