Не чекаючи орденів: командир 1-го батальйону 93-ї ОМБр нагородив найкращих бійців іменними ножами. ФОТОрепортаж

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на сторінку оперативного командування "Схід" ЗСУ у фейсбуці.

Богдан Дмитрук замовив для шістьох бійців, які героїчно проявили себе під час цієї ротації, іменні ножі. Придбати ножі допомогли волонтери.

"Вручили їх бійцям неподалік від позицій в дружній обстановці. Крім того, комбат привіз на місце служби і передав одному з бійців і відзнаку від міністра оборони", - йдеться в повідомленні.

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