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08.06.19 19:15

Не чекаючи орденів: командир 1-го батальйону 93-ї ОМБр нагородив найкращих бійців іменними ножами. ФОТОрепортаж

Командир 1-го батальйону 93-ї ОМБр "Холодний Яр" підполковник Богдан Дмитрук вирішив не чекати для своїх бійців державних нагород та вручив найкращим із них іменні ножі.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на сторінку оперативного командування "Схід" ЗСУ у фейсбуці.

Богдан Дмитрук замовив для шістьох бійців, які героїчно проявили себе під час цієї ротації, іменні ножі. Придбати ножі допомогли волонтери.

"Вручили їх бійцям неподалік від позицій в дружній обстановці. Крім того, комбат привіз на місце служби і передав одному з бійців і відзнаку від міністра оборони", - йдеться в повідомленні.

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Не чекаючи орденів: командир 1-го батальйону 93-ї ОМБр нагородив найкращих бійців іменними ножами 01Не чекаючи орденів: командир 1-го батальйону 93-ї ОМБр нагородив найкращих бійців іменними ножами 02
Не чекаючи орденів: командир 1-го батальйону 93-ї ОМБр нагородив найкращих бійців іменними ножами 03
Не чекаючи орденів: командир 1-го батальйону 93-ї ОМБр нагородив найкращих бійців іменними ножами 04
Не чекаючи орденів: командир 1-го батальйону 93-ї ОМБр нагородив найкращих бійців іменними ножами 05
Не чекаючи орденів: командир 1-го батальйону 93-ї ОМБр нагородив найкращих бійців іменними ножами 06
Не чекаючи орденів: командир 1-го батальйону 93-ї ОМБр нагородив найкращих бійців іменними ножами 07
Не чекаючи орденів: командир 1-го батальйону 93-ї ОМБр нагородив найкращих бійців іменними ножами 08
Не чекаючи орденів: командир 1-го батальйону 93-ї ОМБр нагородив найкращих бійців іменними ножами 09
Не чекаючи орденів: командир 1-го батальйону 93-ї ОМБр нагородив найкращих бійців іменними ножами 10
Не чекаючи орденів: командир 1-го батальйону 93-ї ОМБр нагородив найкращих бійців іменними ножами 11
Не чекаючи орденів: командир 1-го батальйону 93-ї ОМБр нагородив найкращих бійців іменними ножами 12

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