Два дні змагань і близько 600 учасників, - у Дніпрі почався міжнародний фестиваль Dnipro Triathlon Fest 2019. ФОТОрепортаж

Як повідомили Цензор.НЕТ організатори, ця масштабна спортивна подія відбувається в межах програми мера Бориса Філатова "Дніпро - спортивна столиця". Під час фестивалю Dnipro Triathlon Fest 2019 відбувається також один з етапів Кубка Європи з тріатлону.

На Фестивальному причалі за першість змагаються близько 600 учасників, зокрема і зірки спорту - учасники Олімпійських ігор, призери Кубка світу і чемпіони Європи з 25 країн світу.

"Для міста проведення таких авторитетних міжнародних змагань є дуже важливим, адже про Дніпро дізнаються в усьому світі. До нас приїздять не лише спортсмени з інших країн, а й вболівальники, яким цікаво подивитися та дізнатися більше про наше місто. Зрештою, ми підійшли до того, що у Дніпрі як у великому сучасному мегаполісі можна і необхідно влаштовувати на високому міжнародному рівні не лише спортивні змагання, а й багато інших заходів", - сказав заступник міського голови Олександр Шикуленко.

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У Європейському тріатлонному союзі оцінили високий рівень організації змагань. Дніпро вже вдруге отримує за це нагороду.

"Ми вручаємо нагороду лише тоді, коли бачимо, що рівень організації змагань відповідає міжнародним стандартам. Є певні критерії оцінювання: це і місце проведення, зони старту та фінішу, і те, як подію висвітлюють у ЗМІ, рівень безпеки, навіть загальна атмосфера змагань має значення. У Дніпрі все відбувається на найвищому рівні, тому нагорода цілком справедлива. Якщо порівнювати, наприклад, то минулого тижня ми були на змаганнях у місті Верт (Нідерланди), рівень організації там був таким же високим, як і тут", - зазначив представник Європейського союзу тріатлону Герві Граднер.

Міжнародний фестиваль Dnipro Triathlon Fest 2019 охоплює три етапи: плавання, велоперегони та біг. У рамках Кубка Європи учасники мають пропливти 750 метрів, потім проїхати на велосипеді 20 км та пробігти дистанцію довжиною 5 км. А любителі змагатимуться на олімпійській дистанції загальною протяжністю у 51 км.

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Втретє у Дніпрі разом із Dnipro Triathlon Fest для любителів відбуватимуться Кубок Європи серед професіоналів - 2019 Dnipro ETU Sprint Triathlon European Cup та Кубок Європи серед юніорів - 2019 Dnipro ETU Junior Triathlon European Cup. Також традиційно у другий день фестивалю, 9 червня, на глядачів чекає Дитяча тріатлонна ліга, де змагатимуться найменші учасники.

Вперше в рамках Кубка Європи з тріатлону організовано естафету Mixed Relay серед юніорів, яка проводиться в командах із 4 осіб - двох хлопців та двох дівчат. Вони беруть участь у дистанційному тріатлоні на суперспринті.

Спостерігати за перебігом змагань та вболівати за спортсменів можуть всі охочі.

Зазначимо, що 8 червня з 11:00 до 20:00 та 9 червня з 8:30 до 17:00 у зв’язку з проведенням етапу Кубка Європи з тріатлону та фестивалю Dnipro Triathlon Fest 2019 буде перекрито рух транспорту за маршрутом: Фестивальний причал (транзитна зона) – вул. Січеславська Набережна у напрямку до Дніпропетровського державного інституту фізичної культури та спорту – вул. Набережна Перемоги – розворот і підйом до монумента "Вічна Слава" вулицею 6-ї Стрілецької дивізії – розворот праворуч і спуск вулицею 6-ї Стрілецької дивізії – вул. Набережна Перемоги – розворот ліворуч на вул. Січеславську Набережну до Державного цирку – розворот праворуч на перехресті з вул. Князя Володимира Великого – вул. Січеславська Набережна до Фестивального причалу (транзитна зона).

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У зв’язку з цим внесено зміни до схеми руху та режиму роботи деяких маршрутів громадського автобусного та електротранспорту. 8 червня з 11:00 до 20:00, а також 9 червня (на весь день) буде призупинено рух тролейбусних маршрутів №10 та №12.

РОЗКЛАД ФЕСТИВАЛЮ на 9 червня (локація: Фестивальний причал)

- 7:30-9:00 – видача стартових пакетів для аматорів (лише іногородні учасники);

- 9:00 – дитяча тріатлонна ліга;

- 9:30 – перевірка атлетів-аматорів;

- 11:00 – старт аматорів на олімпійській дистанції;

- 11:05 – старт аматорів на спринтерській дистанції і тріал, паратріатлети;

- 15:00 – Dnipro ETU Mixed Relay Junior Triathlon European Cup – старт;

- 17:00 – церемонія нагородження.

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