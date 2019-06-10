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10.06.19 08:15

Команда українських військовослужбовців і ветеранів завоювала чотири золоті медалі на міжнародних змаганнях у Шотландії. ФОТОрепортаж

На міжнародних змаганнях The Cateran Yomp-2019 у Шотландії команда військовослужбовців і ветеранів з України завоювала чотири золоті та дві бронзові медалі.

Команда українських військовослужбовців і ветеранів завоювала чотири золоті медалі на міжнародних змаганнях у Шотландії. ФОТОрепортаж

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє благодійний фонд "Ветеранська десятка" у Facebook.

"Команда V10 поранених учасників бойових дій успішно завершила свою участь у марш-кидку The Cateran Yomp у Шотландії. Чотири члени команди вночі та вранці 9 червня перетнули фініш "золотого етапу" змагань - 87 км, решта подолали "бронзовий" етап - 35 км", - йдеться в повідомленні.

Команда українських військовослужбовців і ветеранів завоювала чотири золоті медалі на міжнародних змаганнях у Шотландії 01

Зазначається, що Олег Зимников показав один із найкращих результатів на дистанції 87 км.

Команда українських військовослужбовців і ветеранів завоювала чотири золоті медалі на міжнародних змаганнях у Шотландії 02

Вадим Свириденко на протезах пройшов "бронзовий" етап 35 км і вклався в загальний норматив (8 годин).

Команда українських військовослужбовців і ветеранів завоювала чотири золоті медалі на міжнародних змаганнях у Шотландії 03

"Усі члени команди продемонстрували свої найкращі якості і гідно представили військо України", - йдеться в повідомленні.

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Команда українських військовослужбовців і ветеранів завоювала чотири золоті медалі на міжнародних змаганнях у Шотландії 04

У змаганнях взяли участь команди ветеранів зі США, України, Великої Британії, Канади, Австралії та Грузії.

Команда українських військовослужбовців і ветеранів завоювала чотири золоті медалі на міжнародних змаганнях у Шотландії 05
Фото: благодійний фонд "Ветеранська десятка"/Facebook

Як повідомив Радіо Свобода один з організаторів змагань від України, директор благодійного фонду "Ветеранська десятка" Володимир Гаврилов, у складі команди змагалися троє армійців, один представник Національної гвардії України та двоє ветеранів.

Уперше українські ветерани взяли участь у змаганнях The Cateran Yomp минулого року, тоді команда завоювала п'ять золотих і одну бронзову медаль. Цього року до підготовки команди приєдналися фонд "Ветеранська десятка", Трастовий фонд НАТО, посольство Великої Британії та керівництво Збройних сил і Національної гвардії України.

Команда українських військовослужбовців і ветеранів завоювала чотири золоті медалі на міжнародних змаганнях у Шотландії 06

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