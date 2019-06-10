ДБР затримало старшого слідчого Печерського управління поліції Києва, який вимагав хабар у $2 тис. за закриття кримінальної справи. ФОТО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу столичної прокуратури.

Як встановлено досудовим розслідуванням, правоохоронець висловив громадянину вимогу щодо передачі йому неправомірної вигоди в сумі 2000 доларів США за непритягнення останнього до кримінальної відповідальності та закриття кримінального провадження за фактом виявлення ножа та предмета, схожого на кастет.

У суботу, 8 червня, під час отримання частини неправомірної вигоди в сумі 13 400 гривень правоохоронця затримали біля ресторану на території Києво-Святошинського району Київської області.

На цей час поліцейському повідомлено про підозру за попередньою правовою кваліфікацією за ч. 3 ст. 368 КК України. Вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу та відсторонення від посади.

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