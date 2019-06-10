Смертельна ДТП у Польщі: 6 загиблих, постраждалих рятував громадянин України. ФОТОрепортаж

У неділю, 9 червня, на автомагістралі A6 неподалік Щеціна в північно-західній Польщі сталася трагічна дорожньо-транспортна пригода, в результаті якої загинуло шість осіб, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Польське радіо.
Водночас водії розповіли про героїчний вчинок громадянина України.
"Пан Андрій витягнув мене через вікно", - розповіла одна з жінок, яка стала учасницею ДТП.
У трагічне зіткнення потрапило сім автомобілів. Через 2 години сталася також аварія в зустрічному напрямку. Загалом зіткнулося десять автомобілів. Загинуло шестеро осіб.
Поліція з'ясувала, що було причиною трагедії. Чоловік, який їхав вантажівкою не загальмував і в'їхав в інші автомобілі. Сила удару була такою, що частина транспортних засобів зайнялася.
За словами однієї з жінок, яка потрапила в ДТП, її врятував Андрій. За словами свідків, коли громадянин України побачив аварію, він вибіг зі свого автомобіля з вогнегасником і допоміг кільком потерпілим. За інформацією ЗМІ, українець витягнув з автомобілів як мінімум двох жінок і двох дітей.
Всього в ДТП потрапило 22 особи. Травми дістали 16 із них. Чотирьох осіб госпіталізовано.
Слідчі затримали водія вантажівки. За такий вчинок передбачено покарання від 2 до 12 років позбавлення волі. За словами поліції, водій був тверезий.