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10.06.19 17:36

Поліція затримала рахівських чиновників, які вимагали з підприємця $1500 за оформлення дозвільних документів. ФОТОрепортаж

Співробітники Управління захисту економіки в Закарпатській області Нацполіції і прокуратури Закарпатської області 10 червня викрили завідувача одного з секторів РДА та керівника КП Рахівської районної ради.

Як пише Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Нацполіції, під час проведення процесуальних заходів правоохоронці встановили, що вказані вище особи організували корупційну схему оформлення та видачі дозвільних документів. Так, за виготовлення проектів тимчасових споруд, погодження схем на їхнє розміщення, а також виготовлення і погодження паспортів прив’язки вказаних споруд фігуранти вимагали від підприємця 1500 доларів США неправомірної вигоди.

У понеділок, 10 червня, затримані обидва фігуранти кримінального провадження.

Завідувач одного з секторів отримав 900 доларів. Крім того, раніше було задокументовано отримання ним ще 200 доларів.

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Директора комунального підприємства правоохоронці затримали під час одержання 400 доларів хабара.

Зараз завідувач сектору РДА та директора КП Рахівської районної ради затриманий в порядку ст.208 Кримінально-процесуального кодексу України. Вирішується питання про оголошення фігурантам про підозру по ч.3 ст.368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.

Поліція затримала рахівських чиновників, які вимагали з підприємця $1500 за оформлення дозвільних документів 01
Поліція затримала рахівських чиновників, які вимагали з підприємця $1500 за оформлення дозвільних документів 02

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Поліція затримала рахівських чиновників, які вимагали з підприємця $1500 за оформлення дозвільних документів 03

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