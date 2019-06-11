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11.06.19 00:08

Податкова міліція і СБУ ліквідували міжрегіональний конвертаційний центр з оборотом 200 млн грн. ФОТОрепортаж

Співробітники податкової міліції ГУ ДФС у Київській області спільно з працівниками Головного управління "К" СБ України викрили конвертаційний центр, через який упродовж 2018-2019 років було проконвертовано понад 200 млн грн.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу ДФС.

В рамках розслідування кримінального провадження у ч. 3 ст. 212 КК України була встановлена ​​група осіб, які надавали підприємствам реального сектора економіки Київської, Запорізької, Дніпропетровської та Хмельницької областей послуги в ухиленні від сплати податків і незаконного переказу грошових коштів із безготівкової форми в готівку.

Податкова міліція і СБУ ліквідували міжрегіональний конвертаційний центр з оборотом 200 млн грн 01

Для прикриття незаконної діяльності фігуранти використовували реквізити спеціально створених підконтрольних підприємств, з якими вигодонабувачі (реально діючі підприємства) документально оформляли безтоварні операції нібито про надання певних послуг або поставки товарів. За згадані послуги або товари на рахунки фіктивних підприємств перераховувалися кошти, які в подальшому організатори знімали готівкою і передавали "клієнтам" за винагороду у вигляді відсотків від суми конвертації.

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Загальний обіг коштів підприємств, що входили до складу конвертаційного центру, впродовж 2018-2019 років становить понад 200 млн грн.

Податкова міліція і СБУ ліквідували міжрегіональний конвертаційний центр з оборотом 200 млн грн 02

За результатами 18-ти санкціонованих обшуків, проведених в офісних приміщеннях і за місцем проживання фігурантів на території Дніпра і Запоріжжя, вилучено документи фінансово-господарської діяльності фіктивних СГД, комп'ютерну техніку, електронні носії інформації, банківські картки та вогнепальну зброю.

Досудове розслідування триває.

Податкова міліція і СБУ ліквідували міжрегіональний конвертаційний центр з оборотом 200 млн грн 03

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