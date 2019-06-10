Цензор.НЕТ

Меню |Фоторепортажі Повна версія UKRUEN
10.06.19 20:52

"Ні капітуляції": під Адміністрацією Президента відбувається акція протесту. ФОТОрепортаж

Протестувальники вимагають, щоб у робочу групу з розробки умов переговорів у Мінську включили ветеранів. Учасники акції висловлювали незгоду із заявами Леоніда Кучми, який представляє Україну в Тристоронній контактній групі.

Організатори заявили акцію як мирну і попросили, щоб на ній не було жодних прапорів, крім прапорів України, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку заходу в Facebook.

Мітингувальники вигукували "Ні капітуляції! Слава нації!", "Вову геть", "Кучму геть", "Чувак, виходь", повідомляє видання "Букви".

Біля центрального входу виник конфлікт: учасники акції хотіли повісити на будівлю АП плакат із написом "Адміністрація губернатора Малоросії", але поліція не дозволила це зробити. Поліцейський вирвав і порвав плакат, люди накинулися на нього, але бійку вдалося розняти. За словами поліцейського, він не дозволить символіці держави-агресора висіти на будівлі АП.

Крім цього, активісти спалили білий прапор, який є символом капітуляції.

Всі фото - видання "Букви"

Ні капітуляції: під Адміністрацією Президента відбувається акція протесту 01

Ні капітуляції: під Адміністрацією Президента відбувається акція протесту 02
Ні капітуляції: під Адміністрацією Президента відбувається акція протесту 03
Ні капітуляції: під Адміністрацією Президента відбувається акція протесту 04
Ні капітуляції: під Адміністрацією Президента відбувається акція протесту 05
Ні капітуляції: під Адміністрацією Президента відбувається акція протесту 06
Ні капітуляції: під Адміністрацією Президента відбувається акція протесту 07
Ні капітуляції: під Адміністрацією Президента відбувається акція протесту 08
Ні капітуляції: під Адміністрацією Президента відбувається акція протесту 09
Ні капітуляції: під Адміністрацією Президента відбувається акція протесту 10
Ні капітуляції: під Адміністрацією Президента відбувається акція протесту 11
Ні капітуляції: під Адміністрацією Президента відбувається акція протесту 12
Ні капітуляції: під Адміністрацією Президента відбувається акція протесту 13

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100