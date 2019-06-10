"Ні капітуляції": під Адміністрацією Президента відбувається акція протесту. ФОТОрепортаж

Організатори заявили акцію як мирну і попросили, щоб на ній не було жодних прапорів, крім прапорів України, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку заходу в Facebook.

Мітингувальники вигукували "Ні капітуляції! Слава нації!", "Вову геть", "Кучму геть", "Чувак, виходь", повідомляє видання "Букви".

Біля центрального входу виник конфлікт: учасники акції хотіли повісити на будівлю АП плакат із написом "Адміністрація губернатора Малоросії", але поліція не дозволила це зробити. Поліцейський вирвав і порвав плакат, люди накинулися на нього, але бійку вдалося розняти. За словами поліцейського, він не дозволить символіці держави-агресора висіти на будівлі АП.

Крім цього, активісти спалили білий прапор, який є символом капітуляції.

Всі фото - видання "Букви"























