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10.06.19 23:09

На пошті в Хмельницькій області стався витік інсектициду. ФОТО

В одному з поштових відділень Старокостянтинова розлився інсектицид "Норіл", що був в одній із посилок.

На пошті в Хмельницькій області стався витік інсектициду. ФОТО

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на прес-службу ГУ ДСНС в Хмельницькій області.

Повідомлення про витік невідомої хімічної речовини надійшло до Служби порятунку "101" об 11:47. На місце події відправили 8 рятувальників. Вони, як повідомляють у прес-службі, "в найкоротші терміни за допомогою спецзасобів ліквідували наслідки розливу небезпечної речовини".

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"Як з'ясувалося згодом небезпечною речовиною виявився "Норіл", який застосовується для захисту сільськогосподарських культур від шкідників. Розчин був в одній із посилок. Через механічне пошкодження пластикова тара розгерметизувалася, і її вміст потрапив у навколишнє середовище", - сказано в повідомленні.

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На пошті в Хмельницькій області стався витік інсектициду 02
На пошті в Хмельницькій області стався витік інсектициду 03
На пошті в Хмельницькій області стався витік інсектициду 04

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