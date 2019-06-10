На пошті в Хмельницькій області стався витік інсектициду. ФОТО

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на прес-службу ГУ ДСНС в Хмельницькій області.

Повідомлення про витік невідомої хімічної речовини надійшло до Служби порятунку "101" об 11:47. На місце події відправили 8 рятувальників. Вони, як повідомляють у прес-службі, "в найкоротші терміни за допомогою спецзасобів ліквідували наслідки розливу небезпечної речовини".

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"Як з'ясувалося згодом небезпечною речовиною виявився "Норіл", який застосовується для захисту сільськогосподарських культур від шкідників. Розчин був в одній із посилок. Через механічне пошкодження пластикова тара розгерметизувалася, і її вміст потрапив у навколишнє середовище", - сказано в повідомленні.





