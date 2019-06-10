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10.06.19 23:01

Вертоліт упав на дах хмарочоса в Нью-Йорку і зайнявся, пілот загинув. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Надзвичайна подія сталася в діловому центрі міста, на Манхеттені, неподалік від Таймс-сквер. За попередніми даними, пілот не впорався з керуванням в умовах поганої видимості.

Вертоліт упав на дах 54-поверхового будинку, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на New York Times. Поліція описує те, що трапилося, як "жорстку посадку".

Загинула одна людина - пілот вертольота. Даних про потерпілих не надходило.

У будівлі, на дах якого впав вертоліт, розташовано офіси великих банків Citibank і BNP Paribas. Весь будинок евакуювали.

Зараз пожежники гасять полум'я на даху. На місці працюють 100 команд медиків і рятувальників, а також поліція.

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За попередніми даними, вертоліт намагався сісти на дах хмарочоса, але зазнав аварії через погану видимість. НП сталася, коли в Нью-Йорку йшов дощ.

На Манхеттені чимало вертолітних майданчиків, влаштованих на дахах будівель. Жителі Нью-Йорка особливо чутливо ставляться до інцидентів з літальними апаратами в місті. У пам'яті городян залишилися теракти, коли два пасажирські літаки врізалися 11 вересня 2001 року в два хмарочоси.

Вертоліт упав на дах хмарочоса в Нью-Йорку і зайнявся, пілот загинув 01
Вертоліт упав на дах хмарочоса в Нью-Йорку і зайнявся, пілот загинув 02
Вертоліт упав на дах хмарочоса в Нью-Йорку і зайнявся, пілот загинув 03
Вертоліт упав на дах хмарочоса в Нью-Йорку і зайнявся, пілот загинув 04
Вертоліт упав на дах хмарочоса в Нью-Йорку і зайнявся, пілот загинув 05

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