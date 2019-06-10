Блогер Філімоненко, який спровокував на бійку Шабуніна, йде на вибори з копією програми Зеленського, - ЧЕСНО. ДОКУМЕНТ

Як повідомляється на сайті громадського руху "ЧЕСНО", програма Філімоненка містить ті самі розділи, що й програма Зеленського, хіба що перед основним текстом Філімоненко дописав гасло "Казку втілити в життя!", передає Цензор.НЕТ.

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Якщо порівнювати далі тексти, то видно, що Філімоненко скоротив програму Зеленського.

Наприклад, викинув розділ про народовладдя шляхом референдуму, в якому говорилося, що Зеленський йде на один термін. Філімоненко такого не обіцяє.

Решта розділів програми Зеленського повторюються в програмі Філімоненка без частини тексту.

Філімоненко стверджує, що на 211-му окрузі також балотуватиметься чинний нардеп, фігурант антикорупційних розслідувань Євген Рибчинський. Щоправда, якщо у ВР VIII скликання Рибчинського привела "Солідарність", з якої він перейшов у "Волю народу", то в парламент наступного скликання він, за словами Філімоненка, хоче потрапити завдяки "Батьківщині". Рибчинський у своєму блозі на "Українській правді" пише, що зробив вибір на користь "Батьківщини". "Зауважимо, що на довиборах у Верховну Раду в 2016 році Філімоненко балотувався на Луганщині. Тоді він, ймовірно, виконував роль технічного кандидата і цілком міг працювати відразу на кілька політичних сил, однак зосереджував свою увагу на дискредитації основних опонентів кандидата Сергія Шахова", - зазначають у "ЧЕСНО".

Нагадаємо, Всеволод Філімоненко скандально відомий тим, що спровокував главу ЦПК Віталія Шабуніна на бійку, після чого проти Шабуніна відкрили кримінальне провадження.

Також Філімоненко був виключений з громадського руху "ЧЕСНО" ще до парламентських виборів у жовтні 2012 року за дії, несумісні з принципами руху (підозра у вимаганні у довіреної особи кандидата в депутати).