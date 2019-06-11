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11.06.19 08:44

Під час отримання хабара в розмірі $4 тис. викрито суддю Госпсуду Сумської області, - НАБУ. ФОТОрепортаж

Суддю Господарського суду Сумської області викрили на одержанні неправомірної вигоди в розмірі $4 тис., повідомили в Національному антикорупційному бюро України.

"Детективи Національного бюро під процесуальним керівництвом прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури 7 червня 2019 року викрили суддю Господарського суду Сумської області на одержанні неправомірної вигоди в розмірі $4 тис.", - йдеться в повідомленні на сайті відомства, передає Цензор.НЕТ.

В інформації зазначається, що суддя попросила і отримала гроші в обмін на ухвалення рішення в господарській справі в інтересах підприємця, який звернувся до суду через порушення прав з боку однієї із сільських рад Сумської області в земельному питанні.

Однак у відповідь отримав недвозначну пропозицію.

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Під час отримання хабара в розмірі $4 тис. викрито суддю Госпсуду Сумської області, - НАБУ 01
Під час отримання хабара в розмірі $4 тис. викрито суддю Госпсуду Сумської області, - НАБУ 02

Зараз вирішується питання про повідомлення судді про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.3 ст.368 (одержання хабара) КК України.

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