Цензор.НЕТ

Меню |Фоторепортажі Повна версія UKRUEN
11.06.19 09:58

Біля КСУ зібрався мітинг за скасування указу про розпуск Ради. ФОТОрепортаж

Під Конституційним Судом у Києві відбувається мітинг громадських організацій, які виступають за скасування указу президента про розпуск парламенту.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Біля КСУ зібрався мітинг за скасування указу про розпуск Ради 01

Зазначається, що в акції беруть участь близько двадцяти представників громадського руху "Відсіч", "Вільні люди" та УНСО.

Біля КСУ зібрався мітинг за скасування указу про розпуск Ради 02

Вони тримають плакати з написами "Ні конституційному перевороту", "Зеленський, не паплюж Конституцію!", "Бережи Україну, КСУ!".

На місці були присутні представники патрульної поліції та поліції діалогу.

Біля КСУ зібрався мітинг за скасування указу про розпуск Ради 03

Нагадаємо, Президент Володимир Зеленський у вівторок, 11 червня, прибуде на засідання Конституційного Суду України, який розглядатиме конституційність його указу про розпуск парламенту і призначення позачергових виборів до Верховної Ради.

Дивіться також: Зеленський подякував ВР за те, що вона своєю поведінкою підтвердила правильність рішення про її розпуск. ВIДЕО

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100