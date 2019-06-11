Біля КСУ зібрався мітинг за скасування указу про розпуск Ради. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Зазначається, що в акції беруть участь близько двадцяти представників громадського руху "Відсіч", "Вільні люди" та УНСО.

Вони тримають плакати з написами "Ні конституційному перевороту", "Зеленський, не паплюж Конституцію!", "Бережи Україну, КСУ!".

На місці були присутні представники патрульної поліції та поліції діалогу.

Нагадаємо, Президент Володимир Зеленський у вівторок, 11 червня, прибуде на засідання Конституційного Суду України, який розглядатиме конституційність його указу про розпуск парламенту і призначення позачергових виборів до Верховної Ради.

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