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11.06.19 10:50

Під час одержання хабара в розмірі $1,8 тис. затримано співробітниць управління ДФС у Києві, - ДБР. ФОТОрепортаж

Слідчими теруправління Державного бюро розслідувань, розташованого в місті Києві, за оперативного супроводу Департаменту захисту економіки Нацполіції, затримано начальника відділу камеральних перевірок управління оподаткування фізичних осіб та головного державного податкового інспектора Головного управління Державної фіскальної служби в місті Києві під час одержання неправомірної вигоди в сумі 1800 доларів США.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Генеральна прокуратура України, передає Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу ДБР.

За попередньою інформацією, працівниці ДФС вимагали неправомірну вигоду від представника суб’єкта господарювання за сприяння у проведенні позапланової перевірки підприємства та прискорення процедури припинення його діяльності.

Під час одержання неправомірної вигоди податківців затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

На цей час тривають невідкладні слідчі дії. Слідчі ДБР готують затриманим повідомлення про підозру в одержанні неправомірної вигоди службовою особою, поєднаному з вимаганням такої вигоди (ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України).

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Під час одержання хабара в розмірі $1,8 тис. затримано співробітниць управління ДФС у Києві, - ДБР 01
Під час одержання хабара в розмірі $1,8 тис. затримано співробітниць управління ДФС у Києві, - ДБР 02
Під час одержання хабара в розмірі $1,8 тис. затримано співробітниць управління ДФС у Києві, - ДБР 03

У разі доведення вини посадовцям ДФС загрожує від 5 до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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