Акція на захист кінотеатру "Київ" відбулася під КМДА: Кличку передали звернення. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, в акції взяли участь близько 50 осіб.

Ваш браузер не підтримує HTML5-відео Активісти виступили з вимогами і підписали звернення до влади міста. До них вийшов представник КМДА і після нетривалої суперечки частина з них пройшла всередину будівлі.

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Фото, відео - Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 7 червня адміністрація кінотеатру "Київ" заявила про спробу рейдерського захоплення. У відповідь в КМДА пояснили, що проводять інвентаризацію.

Нагадаємо, Головне управління майном КМДА передало цілісний майновий комплекс кінотеатру "Київ" в оренду ТОВ "Культурний центр "Кінотеатр "Київ" 4 січня 1999 р. терміном на 10 років. Пізніше договір був продовжений, термін його дії закінчився 4 січня 2019 року. За даними КМДА, орендна ставка до 2019 р становила 47 тис. грн на місяць, а деякі приміщення кінотеатру здані в суборенду до 2020 року.

На початку 2019 стало відомо, що Культурному центру "Кінотеатр Київ" не продовжили договір оренди й оголосили новий конкурс.

У січні директор Департаменту комунальної власності Андрій Гудзь повідомив, що буде проведено тендер з пошуку нового орендаря. Водночас дирекція кінотеатру зверталася по допомогу до ЗМІ і громадськості, щоб не допустити припинення роботи закладу.

16 травня 2019 року працівники ТОВ "Культурний центр" Кінотеатр "Київ" заявили, що відстоюватимуть свої права в суді.