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11.06.19 14:12

52-річна жінка продавала гранати в підземному переході в Дніпрі, - поліція. ФОТО

У Дніпрі поліцейські викрили жінку в збуті зброї та боєприпасів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у відділі комунікації поліції Дніпропетровської області.

Оперативники Дніпровського відділу поліції задокументували факт продажу гранат у підземному переході в Новокодацькому районі м. Дніпро.

Під час оперативних заходів вони вилучили в жінки 2 гранати Ф-1 із запалами. В подальшому за місцем проживання фігурантки було проведено санкціонований обшук, під час якого правоохоронці виявили 2 гранатомети РПГ-26. Усе вилучене направлено на експертизу.

52-річна жінка продавала гранати в підземному переході в Дніпрі, - поліція 01

Встановлено, що 52-річна жінка вже була раніше судимою за збут наркотиків, крадіжку та незаконне зберігання зброї. Її затримали в порядку ст. 208 КПКУ, вирішується питання про обрання затриманій запобіжного заходу.

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52-річна жінка продавала гранати в підземному переході в Дніпрі, - поліція 02

Відповідно до ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами), жінці загрожує до 7 років позбавлення волі.

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