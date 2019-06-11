Волонтери "Мега-поліграфа" просять допомогти з ремонтом двох санітарних УАЗів і придбанням кабелю для розвідників. ФОТО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні "Мега-поліграфа" у Facebook.

"У ремонт приїхали 2 санітарки - пацієнти ледь живі. На сьогодні список такий:

карбюратор к126г - 2 шт.

стартер - 1 шт.

генератор - 1 шт.

комплект високовольтних проводів - 2 комплекти

силовий кабель на акумулятор - 2 комплекти

прокладки на двиг ГАЗ 24 та УМЗ 417 - по 1 комплекту

вкладиш помпи УМЗ - 2 шт.

вкладиші та поршневі кільця - 2 комплекти

зчеплення - 2 комплекти

вінець маховиків - УАЗ, ГАЗ 53, ГАЗ 52, УМЗ 4215 - 2 шт.

патрубки охолодження УАЗ - 2 комплекти

втулки напрямних клапанів - 16 шт.

сальники клапанів - 2 комплекти

кардан передній УАЗ 452 ("буханець") - 1 шт.

гальмівні колодки - 2 комплекти (8 шт.)

гальмівні циліндри та шланги - 2 комплекти

гальмівні трубки - 2 комплекти

амортизатори УАЗ (або "Газель") - 4 шт.

кермові наконечники - 4 шт.

ремінь двигуна УАЗ 945мм - 2 шт.

комплект проводки - 1

бензонасос УАЗ - 2 шт.

задній сальник колінвал (набивка) - 2

радіатор - 1

гальмівні барабани - 2 шт.

глушник УАЗ 452 у зборі - 1

акумулятор 75Аг - 2 шт.

фарба (303 колір - хакі)

розчинник 646 або 647

щітки (крацівка) 65, 75 мм тросові та рифлені, електроди інвертор - 2, 2,5 та 3 мм; кола обрізні 1 та 1.2 D125 мм; пелюсткові круги 40 (зерно)

Якщо хтось готовий взяти хоча б одну з машин у ремонт... Там великий об'єм робіт, а наші можливості дуже обмежені", - наголошують волонтери.





Крім цього, є й низка інших потреб.

"Все ще "висять" заявки від морпіхів і медиків 57 на (сумарно) 5 холодильників і 2 морозильні камери, 2 пралки - автомат і 1 напівавтомат. Дуже потрібні ємності для води - єврокуби та різні (50-300л) ємності. Хлопці з 56 бригади в ППД роблять ремонт: потрібна допомога з освітленням - світильники (будь-які - найпростіші) мінімум 10 шт. і ще дуже важливий пункт - нашій розвідці (РЕР) в одне з приморських селищ треба нормально підключитися до електрики (страждає і якість роботи, і дороге обладнання). Для цього треба 1200 м кабелю СІП4 2*25 (відстань понад 2 км; тягнути будемо в одну жилу)", - йдеться в повідомленні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Волонтери "Мега-поліграфа" просять допомогти із забезпеченням водою бійців на передовій, а також із придбанням пил та морозильних камер. ФОТОрепортаж

Волонтери також повідомили про результати вже виконаної роботи.

"Роз'їхалися кілька єврокубів та інших ємностей (200-300л) для води; лопати, пили, сокири; цього тижня морпіхам поїде 1500 м шланга; роз'їдуться 6 комплектів звичайних (до 32) і 2 великі (до 50) головок; підшаманили фуру (залишилася тільки ходовка); замовлено 5 ємностей для душа (частина поїде на сумнозвісний "ширлан"). Нарешті зрушився з мертвої точки ремонт "Ниви" - мотор уже в порядку, машина заводиться - зараз у роботі зчеплення і гальма. Потрібен 1 диск (або колесо в зборі)", - написали вони.

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