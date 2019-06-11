"Отримав 10 років тому за участь у міжнародній операції спецслужб", - Бухарєв про наявність у нього медалі ФСБ. ФОТО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пост Бухарєва в facebook від 6 жовтня 2014 року.

Тоді Бухарєв опублікував свою агітаційну листівку, де вказана інформація про нагороду, і пояснив, звідки вона в нього.

"Так в мене є медаль "За бойову співдружність". Приблизно 10 років тому я брав участь у проведенні міжнародної операції із запобігання перекидання великої партії наркотиків із країн Латинської Америки до Європи. У цій операції були задіяні представники спеціальних служб та правоохоронних органів різних країн, зокрема з США, Росії, Європи, Нікарагуа тощо. В результаті проведеної операції було ліквідовано низку наркокомбінатов, розкриті та задокументовані раніше невідомі засоби доставки та приховування наркотиків, арештовано членів та ватажків наркоугруповань, з незаконного міжнародного обігу наркотиків вилучено сотні кілограмів кокаїну. Ця операція врятувала не одну людську долю", - написав він.

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