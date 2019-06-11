Окупаційна платформа, старт Лещенка в мажоритарку, втрати в інтернетній війні. Свіжі фотожаби від "Цензор.НЕТ"

Командувати парадом буду я!

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Головне - зберегти!

Молодим - скрізь у нас дорога!

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Окупаційна платформа

Я втомлююся, але загалом непогано почуваюся ...

Читайте на "Цензор.НЕТ": Президент звільнив 15 голів ОДА (оновлено)

Втрати з обох сторін ростуть ...

Він раніше їв шаурму?

З чистого аркуша

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