Окупаційна платформа, старт Лещенка в мажоритарку, втрати в інтернетній війні. Свіжі фотожаби від "Цензор.НЕТ"

Командувати парадом буду я!
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Головне - зберегти!
Молодим - скрізь у нас дорога!
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Окупаційна платформа
Я втомлююся, але загалом непогано почуваюся ...
Читайте на "Цензор.НЕТ": Президент звільнив 15 голів ОДА (оновлено)
Втрати з обох сторін ростуть ...
Він раніше їв шаурму?
З чистого аркуша
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