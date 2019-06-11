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11.06.19 18:36

Окупаційна платформа, старт Лещенка в мажоритарку, втрати в інтернетній війні. Свіжі фотожаби від "Цензор.НЕТ"

Підбірка фотожаб від "Цензор.НЕТ"

Окупаційна платформа, старт Лещенка в мажоритарку, втрати в інтернетній війні. Свіжі фотожаби від Цензор.НЕТ 01

Командувати парадом буду я!

Читайте на "Цензор.НЕТ": Гаррі Поттер і мінські переговори, нове обличчя на старий лад, сумна пісня Путіна. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ"

Окупаційна платформа, старт Лещенка в мажоритарку, втрати в інтернетній війні. Свіжі фотожаби від Цензор.НЕТ 02

Головне - зберегти!

Окупаційна платформа, старт Лещенка в мажоритарку, втрати в інтернетній війні. Свіжі фотожаби від Цензор.НЕТ 03

Молодим - скрізь у нас дорога!

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Не хочу бігати по партіях". Лещенко розмірковує про самовисування за мажоритаркою в Києві

Окупаційна платформа, старт Лещенка в мажоритарку, втрати в інтернетній війні. Свіжі фотожаби від Цензор.НЕТ 04

Окупаційна платформа

Окупаційна платформа, старт Лещенка в мажоритарку, втрати в інтернетній війні. Свіжі фотожаби від Цензор.НЕТ 05

Я втомлююся, але загалом непогано  почуваюся ...

Читайте на "Цензор.НЕТ": Президент звільнив 15 голів ОДА (оновлено)

Окупаційна платформа, старт Лещенка в мажоритарку, втрати в інтернетній війні. Свіжі фотожаби від Цензор.НЕТ 06

Втрати з обох сторін ростуть ...

Окупаційна платформа, старт Лещенка в мажоритарку, втрати в інтернетній війні. Свіжі фотожаби від Цензор.НЕТ 07

Він раніше їв шаурму?

Окупаційна платформа, старт Лещенка в мажоритарку, втрати в інтернетній війні. Свіжі фотожаби від Цензор.НЕТ 08

З чистого аркуша

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