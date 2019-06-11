Поліція затримала главу ОТГ на Дніпропетровщині на хабарі в $25 тисяч. ФОТОрепортаж

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Нацполіції, за вирішення земельного питання чиновник отримав неправомірну вигоду.

Досудовим розслідуванням було встановлено, що кошти вимагав за виділення 2-х земельних ділянок під будівництво. Вартість однієї ділянки в обмін на рішення сесії оцінив у 12 тисяч доларів США.

Під час виконання раніше визначених домовленостей правопорушника було затримано. В автомобілі останнього правоохоронці вилучили 25 тисяч доларів США, одержаних як неправомірну вигоду, та рішення сесії про виділення земельних ділянок.

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Наразі голова сільської ОТГ затриманий у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання щодо повідомлення про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України та обрання запобіжного заходу.









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