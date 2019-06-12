Повернувся, щоб відновити паспорт громадянина України: на адмінмежі затримали члена "Самооборони Криму". ВІДЕО+ФОТО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Департамент комунікації Нацполіції.

Так, у ході проведення розшукових заходів працівники поліції Криму спільно з представниками прикордонної служби України виявили 35-річного бойовика. Правоохоронці встановили, що у 2014 році чоловік входив до складу незаконного збройного формування "Самооборона Криму".

Поліцейські викрили громадянина на КПВВ "Каланчак". За словами затриманого, він повернувся на підконтрольну Україні територію, щоб відновити свій український паспорт. Чоловік пояснив, що хотів поїхати на заробітки за кордон, а для цього йому знадобився паспорт громадянина України.

Слідчі повідомили бойовику про підозру у вчиненні кримінального злочину, передбаченого ч.2 ст. 260 КК України (участь у діяльності непередбачених законом збройних формувань). Зловмиснику загрожує позбавлення волі до 8 років.

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Зараз Херсонський міський суд розглядає клопотання слідчого про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, раніше поліція Криму спільно з прикордонниками та СБУ затримала бойовика з НЗФ "Сомалі".