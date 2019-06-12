"Студенти" з Африки і Китаю незаконно працювали на лісопилці в Київській області. ФОТО

Про це повідомляє відділ комунікації Держприкордонслужби, інформує Цензор.НЕТ.

"За результатами проведених заходів було виявлено 24 іноземці з Нігерії, Камеруну, Конго, Сьєрра-Леоне, Кот-д'Івуара і Китаю", - сказано в повідомленні.

Прикордонники з'ясували, що всі вони прибули на територію України ніби на навчання у вищих навчальних закладах.

Насправді іноземці залучалися до незаконної праці на території України.

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"Зараз вживаються заходи щодо депортації "заробітчан" і встановлюється коло осіб, причетних до незаконного працевлаштування. Слідчі дії тривають", - повідомили в Держприкордонслужбі.









