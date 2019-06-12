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12.06.19 12:24

Десантники 80-ї ОДШБр після 8 місяців виконання завдань у зоні ООС повернулися на ротацію в Чернівці. ФОТОрепортаж

У Чернівцях волонтери і мешканці регіону зустріли військових десантників, які повернулися із зони проведення операції Об'єднаних сил після 8 місяців виконання завдань на сході країни.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Військові пройшлися колоною центральними вулицями міста, тримаючи в руках фотографії загиблих побратимів.

"За час проведення Антитерористичної операції, а пізніше Операції об'єднаних сил, з військової частини А 2582 з місцем дислокації у Чернівцях загинуло 24 військовослужбовці, 300 осіб було поранено й травмовано", - сказав командир 80-ї десантно-штурмової бригади Володимир Шворак.

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Присутні вшанували хвилиною мовчання загиблих воїнів.

На Центральній площі діти розгорнули велетенський двадцятиметровий стяг. Прийшли не лише рідні та друзі військових, але й пересічні буковинці спеціально приїхали, аби привітати десантників з поверненням і подякувати за їхню службу.

Десантники 80-ї ОДШБр після 8 місяців виконання завдань у зоні ООС повернулися на ротацію в Чернівці 01
Десантники 80-ї ОДШБр після 8 місяців виконання завдань у зоні ООС повернулися на ротацію в Чернівці 02
Десантники 80-ї ОДШБр після 8 місяців виконання завдань у зоні ООС повернулися на ротацію в Чернівці 03
Десантники 80-ї ОДШБр після 8 місяців виконання завдань у зоні ООС повернулися на ротацію в Чернівці 04
Десантники 80-ї ОДШБр після 8 місяців виконання завдань у зоні ООС повернулися на ротацію в Чернівці 05
Десантники 80-ї ОДШБр після 8 місяців виконання завдань у зоні ООС повернулися на ротацію в Чернівці 06
Десантники 80-ї ОДШБр після 8 місяців виконання завдань у зоні ООС повернулися на ротацію в Чернівці 07
Десантники 80-ї ОДШБр після 8 місяців виконання завдань у зоні ООС повернулися на ротацію в Чернівці 08
Десантники 80-ї ОДШБр після 8 місяців виконання завдань у зоні ООС повернулися на ротацію в Чернівці 09
Десантники 80-ї ОДШБр після 8 місяців виконання завдань у зоні ООС повернулися на ротацію в Чернівці 10
Десантники 80-ї ОДШБр після 8 місяців виконання завдань у зоні ООС повернулися на ротацію в Чернівці 11
Десантники 80-ї ОДШБр після 8 місяців виконання завдань у зоні ООС повернулися на ротацію в Чернівці 12
Десантники 80-ї ОДШБр після 8 місяців виконання завдань у зоні ООС повернулися на ротацію в Чернівці 13
Десантники 80-ї ОДШБр після 8 місяців виконання завдань у зоні ООС повернулися на ротацію в Чернівці 14
Десантники 80-ї ОДШБр після 8 місяців виконання завдань у зоні ООС повернулися на ротацію в Чернівці 15
Десантники 80-ї ОДШБр після 8 місяців виконання завдань у зоні ООС повернулися на ротацію в Чернівці 16

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