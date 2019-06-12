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12.06.19 14:09

Син загиблого на Донбасі військового льотчика Павла Дришлюка Кирило грав в основному складі збірної України U-20 у півфіналі чемпіонату світу. ФОТО

За юнацьку команду України, яка у півфіналі чемпіонату світу до 20 років обіграла збірну Італії, весь матч провів на полі Кирило Дришлюк, батько якого - майор авіації Павло Дришлюк - загинув 6 червня 2014 року, коли його літак-аеророзвідник Ан-30Б було збито над Слов'янськом російськими найманцями.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Кирило Дришлюк грає в збірній на позиції півзахисника під номером 15. На фото, зробленому перед матчем, він стоїть у задньому ряду третій праворуч.

Син загиблого на Донбасі військового льотчика Павла Дришлюка Кирило грав в основному складі збірної України U-20 у півфіналі чемпіонату світу 01

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Батько Кирила загинув у війні на Донбасі в 2014 році. Його певний час вважали зниклим безвісти, а потім загиблим. Екіпаж літака підполковника Костянтина Могилка отримав завдання провести розвідку над тоді ще окупованим Слов'янськом. Борт був помічений і підбитий терористами. Удар ракети припав на правий двигун. Вогонь перекинувся на праве крило. Літак почав падати. Рятуючи молодших членів екіпажу (3 людини врятувалися, вистрибнувши з парашутом) і відводячи небезпеку від житлового сектору, села Пришиб, командир борту підполковник Могилко, бортінженер майор Дришлюк, прапорщик Потапенко, радист Момот та фотооператор Камінський залишалися в літаку до кінця.

Син загиблого на Донбасі військового льотчика Павла Дришлюка Кирило грав в основному складі збірної України U-20 у півфіналі чемпіонату світу 02

Майор авіації Павло Дришлюк

Нагадаємо, вчора, 11 червня, молодіжна збірна України з футболу обіграла італійців з рахунком 1:0.

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