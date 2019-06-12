Тактичні навчання з бойовою стрільбою підрозділів реактивної артилерії відбуваються на Чернігівщині. ФОТОрепортаж

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.

Гармаші тренують навички ведення бою і маскування позицій в умовах максимально наближених до бойових. Зокрема, було відпрацьовано дії пунктів управління реактивного артилерійського дивізіону з виходом підрозділів на вогневі позиції та здійсненням наведення на ціль. Крім класичних ситуацій, реактивникам ставили і дещо неочікувані для них завдання.

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"Зараз ми знищували радіолокаційну станцію противника "прямою наводкою". Таке завдання, саме прямим наведенням, наш дивізіон виконував вперше, в основному ми ведемо вогонь із закритих вогневих позицій. Таку тактику враження противника з БМ-21 "Град" артилеристи-реактивники застосовують при раптовому виявленні цілей", - розповів т.в.о. командира реактивного артилерійського дивізіону Юрій Пилипенко.

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На місці "Гради" не стоять — передбачено відпрацювання нормативів з розгортання з похідного в бойове положення і навпаки, та швидкої зміни позицій після виконання навчально-бойових завдань.