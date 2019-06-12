Цензор.НЕТ

Меню |Фоторепортажі Повна версія UKRUEN
12.06.19 17:49

Два кулемети, два гранатомети, снайперська гвинтівка і чотири автомати, - СБУ виявила схованку зі зброєю в Дружківці. ФОТО

В рамках здійснення заходів з протидії незаконному обігу зброї співробітники Служби безпеки України до операції Об'єднаних сил спільно з Нацполіцією виявили в Донецькій області схованку з військовими засобами ураження.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі СБУ.

У повідомленні зазначається: "Оперативники спецслужби отримали інформацію, що на території одного із приватних домоволодінь у місті Дружківка є арсенал зі зброєю. Під час санкціонованих слідчих дій правоохоронці виявили у господарському приміщенні садиби два ручні протитанкові гранатомети РПГ-26, два кулемети РПК, снайперську гвинтівку, вогнемет МРО-А російського виробництва та чотири автомати Калашникова.

За попередньою інформацією, схрон був облаштований влітку 2014 року учасником одного з незаконних збройних формувань, який планував використати зброю для вчинення терористичних актів на підконтрольній українській владі території. У межах кримінального провадження за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України тривають слідчо-оперативні дії для встановлення всіх обставин справи".

Дивіться також: На Луганщині виявлено схованку з 270 снарядами калібру 152 мм, - СБУ. ФОТО

Два кулемети, два гранатомети, снайперська гвинтівка і чотири автомати, - СБУ виявила схованку зі зброєю в Дружківці 01
Два кулемети, два гранатомети, снайперська гвинтівка і чотири автомати, - СБУ виявила схованку зі зброєю в Дружківці 02
Два кулемети, два гранатомети, снайперська гвинтівка і чотири автомати, - СБУ виявила схованку зі зброєю в Дружківці 03

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100