Марш на підтримку журналіста Голунова і проти сфабрикованих кримінальних справ відбувається в Москві: затримали вже понад 400 осіб. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє в Twitter правозахисний портал "ОВД-Инфо", інформує Цензор.НЕТ.

"Більш як 400 осіб затримали в Москві під час акції проти сфабрикованих справ. Продовжуємо вести підрахунок затриманих", - йдеться в повідомленні.



















Фото: Євген Фельдман/"Медуза"

Російські активісти і журналісти запланували провести 12 червня в центрі Москви марш за звільнення кореспондента "Медузи" Івана Голунова. Справу проти нього було закрито 11 червня, однак частина з тих, хто збирався взяти участь в акції, вирішили пройти від метро "Чистые пруды" до будівлі московської поліції на Петрівці, 38. Вони вийшли зі спільними вимогами, передовсім - покарання винних у провокації проти Голунова. Переговори з мерією з приводу акції зірвалися ще до звільнення журналіста, влада міста закликали не приходити на неї.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Москві поліція затримує учасників акції в підтримку журналіста-розслідувача Голунова

Нагадуємо, журналіста Івана Голунова затримали вдень 6 червня. Проти нього порушено справу про замах на збут наркотиків у великих розмірах. Журналіст стверджує, що наркотики йому підкинули. Після затримання Голунова побили і не дозволили викликати швидку допомогу.

Голунов відомий як журналіст, що спеціалізується на розслідуваннях зловживань столичної мерії. Він писав, зокрема, про роботу департаменту ЖКГ московської мерії, про витрати на новорічне оформлення Москви, про вивезення московського сміття і поділ похоронного ринку.

Останнє розслідування Голунова, опубліковане в травні, було присвячено "чорним кредиторам" - мікрофінансовим організаціям, які обманом захоплюють житло боржників. Перед своїм затриманням журналіст готував текст про роботу ринку ритуальних послуг у Москві.