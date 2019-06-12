Авіація Нацгвардії евакуювала до Києва дев'ять поранених бійців "Азова". ФОТОрепортаж

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу НГУ.

Поранення "азовці" отримали в ніч на 7 червня в результаті артилерійського обстрілу найманцями РФ поблизу населеного пункту Новолуганське Донецької області. В ту ніч загинуло двоє гвардійців, ще 11 дістали поранення. З польового госпіталю бійців евакуювали в Дніпропетровську обласну клінічну лікарню ім. Мечникова, де стан постраждалих стабілізували.





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Зараз стан бійців задовільний, подальше лікування і реабілітацію вони проходитимуть у Центральному госпіталі Міністерства внутрішніх справ України.





"У результаті обстрілу гвардійці дістали мінно-вибухові поранення різної тяжкості. Одному з бійців пошкодило нижню кінцівку, ще один отримав проникаюче поранення грудної клітини. У відомчому госпіталі вони перебуватимуть до повного одужання, а потім повернуться до свого підрозділу", - пояснили в НГУ.