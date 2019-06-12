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12.06.19 19:03

Авіація Нацгвардії евакуювала до Києва дев'ятьох поранених бійців "Азова". ФОТОрепортаж

Військовим літаком АН-72 Національної гвардії в Київ доставили 9 поранених бійців окремого загону спеціального призначення "Азов" маріупольського полку НГУ, які перебували на лікуванні в Дніпрі. У столицю військових евакуювали для подальшого відновлення і реабілітації.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу НГУ.

Авіація Нацгвардії евакуювала до Києва девятьох поранених бійців Азова 01

Поранення "азовці" отримали в ніч на 7 червня в результаті артилерійського обстрілу найманцями РФ поблизу населеного пункту Новолуганське Донецької області. В ту ніч загинуло двоє гвардійців, ще 11 дістали поранення. З польового госпіталю бійців евакуювали в Дніпропетровську обласну клінічну лікарню ім. Мечникова, де стан постраждалих стабілізували.

Авіація Нацгвардії евакуювала до Києва девятьох поранених бійців Азова 02
Авіація Нацгвардії евакуювала до Києва девятьох поранених бійців Азова 03

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Авіація Нацгвардії евакуювала до Києва девятьох поранених бійців Азова 04

Зараз стан бійців задовільний, подальше лікування і реабілітацію вони проходитимуть у Центральному госпіталі Міністерства внутрішніх справ України.

Авіація Нацгвардії евакуювала до Києва девятьох поранених бійців Азова 05
Авіація Нацгвардії евакуювала до Києва девятьох поранених бійців Азова 06

"У результаті обстрілу гвардійці дістали мінно-вибухові поранення різної тяжкості. Одному з бійців пошкодило нижню кінцівку, ще один отримав проникаюче поранення грудної клітини. У відомчому госпіталі вони перебуватимуть до повного одужання, а потім повернуться до свого підрозділу", - пояснили в НГУ.

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