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12.06.19 20:50

Хомчак провів переговори з делегацією американської організації "Атлантична рада". ФОТО

Глава генштабу Збройних сил України Руслан Хомчак провів зустріч з американською делегацією, яка представляла організацію "Атлантична рада".

Про це Цензор.НЕТ повідомили в прес-службі Генштабу ЗСУ.

У повідомленні зазначається: "12 червня 2019, у Києві відбулася зустріч начальника Генерального штабу - Головнокомандувача Збройних Сил України генерал-лейтенанта Руслана Хомчака з членом наглядової ради "Атлантичної ради" генералом (у відставці) Девідом Петреусом і директором Євразійського центру "Атлантичної ради" паном Джоном Гербстом.

Під час зустрічі сторони обговорили поточну військово-політичну ситуацію в Україні і на її кордонах, актуальну інформацію про виклики і загрози в районі проведення операції Об'єднаних сил.

Генерал-лейтенант Руслан Хомчак подякував Сполученим Штатам Америки за послідовну підтримку Збройних Сил України у протидії агресії з боку Російської Федерації".

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Хомчак провів переговори з делегацією американської організації Атлантична рада 01
Хомчак провів переговори з делегацією американської організації Атлантична рада 02
Хомчак провів переговори з делегацією американської організації Атлантична рада 03

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