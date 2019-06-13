5 років з дня загибелі екіпажу Іл-76 під Луганськом: завтра Київ, Дніпро, Мелітополь та Кривий Ріг вшанують пам'ять загиблих авіаторів і десантників. ФОТОрепортаж

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє MLTPL.City.

В авіакатастрофі загинуло 40 десантників 25-ї окремої Дніпропетровської повітряно-десантної бригади та 9 членів екіпажу - військовослужбовців 25-ї гвардійської військово-транспортної авіабригади з Мелітополя. Такої величезної втрати до цього не було ні в самій авіачастині, ні в оборонному відомстві, ні в усій Україні.

Як і в попередні роки, в Мелітополі цього дня будуть згадувати і вшановувати загиблих героїв-воїнів.

У зв'язку з п'ятою річницею трагедії - загибелі екіпажу Іл-76 в небі над Луганськом під час виконання бойового завдання - міський голова Сергій Мінько видав розпорядження про оголошення 14 червня 2019 року Днем жалоби.

На знак скорботи за загиблими військовослужбовцями будуть приспущені державні прапори України з чорною стрічкою на будівлях і спорудах органів місцевого самоврядування, комунальних підприємств, установ, організацій.

Також в документі наголошується на необхідності скасування розважально-концертних заходів на території міста.

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13 червня в 15:00 у гарнізонному будинку офіцерів розпочнеться демонстрація шостого фільму "Михайло Дяків" з циклу документальних фільмів "Екіпаж. Загиблі на своїй землі" і фільму Ольги Чимиркової "П'яте почуття".

"У п'ятницю, 14 червня, на території частини відбудеться мітинг в пам'ять про загиблий екіпаж і десантників, - повідомив заступник командира в/ч А3840 з морально-психологічного забезпечення Олександр Потапов. - Початок заходу о 9:00, вхід на територію частини через КПП буде вільний. Ну а сім'ї та колеги загиблих потім поїдуть на цвинтарі, до могил авіаторів".

Цього дня траурні заходи також традиційно відбудуться в Дніпрі, де базується 25-та окрема Дніпропетровська повітряно-десантна бригада, і в інших населених пунктах, звідки родом були військовослужбовці.

У Кривому Розі 14 червня, в річницю катастрофи військового літака Іл-76, збитого бойовиками під Луганськом, на 95-му кварталі біля Стіни Пам'яті відбудеться мітинг-реквієм "Іл-76 ПАМ'ЯТАЄМО ...". Громадська організація "Батальйон національного захисту "Кривбас"" запрошує всіх небайдужих приєднатися до вшанування пам'яті побратимів, які пішли в небо.

Цього ж дня о 18:00 на Михайлівській площі в Києві будуть стояти 49 пар берців, символізуючи собою наших захисників, які віддали життя за Україну.

"Але чи приїде сюди хтось із рідних загиблих хлопців, я не знаю, швидше за все, вони залишаться на місцях, будуть відвідувати могили, - розповіла сестра загиблого десантника Іллі Гайдука, Іляна Гайдук-Кучерук. - А ще ми збираємося в цей день передати в Адміністрацію Президента звернення. Цей лист готовий, зараз збираємо під ним підписи. У ньому ми пояснили ситуацію, яка склалася за ці п'ять років, що нікого за трагедію не покарано, генерал-майор Віктор Назаров хоч і отримав вирок суду, але подав апеляцію і розгляд справи затягується. Хочемо, щоб президент взяв цю справу на контроль. Також плануємо провести пресконференцію.

Нагадаємо, 14 червня 2014 року на території Луганської області з переносного зенітно-ракетного комплексу було збито літак Іл-76МД. Він загорівся і впав. На його борту перебували 40 військовослужбовців 25-ї окремої парашутно-десантної бригади та 9 членів екіпажу. Всі загинули.

Згідно з висновком комісійної комплексної військово-тактичної криміналістичної експертизи, вжити заходів з подолання протиповітряної оборони терористів і гарантувати безпеку перельоту Іл-76 в контрольований бойовиками Луганськ 14 червня 2014 року зобов'язаний був безпосередньо начальник штабу АТО, тобто Назаров. Військова прокуратура звинувачувала генерала Віктора Назарова, який на момент трагедії очолював штаб АТО, у службовому недбальстві. За версією прокуратури, Назаров знав про можливий теракт, але все ж відправив літак на виліт.

Генерала визнали винним у загибелі українських військових у збитому терористами літаку Іл-76 і засудили до 7 років позбавлення волі. При цьому суд не позбавив його військового звання. Моральну шкоду за рішенням суду має компенсувати Міністерство оборони/

Слідом за цим генерал Назаров подав позов проти судді Самоткан, яка винесла йому вирок, однак Вища рада правосуддя відмовився розглядати скарги Назарова проти судді Самоткан.