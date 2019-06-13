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13.06.19 11:57

Російський ОМОН у масках і з автоматами оточив ринок в окупованому Сімферополі. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Російські силовики в масках і з автоматами в четвер, 13 червня, оточили ринок "Привоз" в окупованому Сімферополі, перекрили всі входи і перевіряють документи у людей "неслов'янської зовнішності", зокрема у кримських татар.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє в Facebook активіст Шакір Шакіров.

За його інформацією, є затримані.

"Республіка Крим, м. Сімферополь, ринок "Привоз". ФМС за допомогою ОМОНу в масках і з автоматами, оточили ринок і перевіряють паспорти у людей неслов'янської зовнішності в тому числі і у кримських татар, є затримані", - написав він.

Російський ОМОН у масках і з автоматами оточив ринок в окупованому Сімферополі 01

Як повідомляє Крим.Реалії з посиланням на очевидців, силовики прийшли на ринок вранці. Серед них - співробітники ОМОНу і Федеральної міграційної служби Росії. Біля входу на ринок стоїть "автозак". Покупців досі не пускають.

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Російський ОМОН у масках і з автоматами оточив ринок в окупованому Сімферополі 02

Офіційної інформації від підконтрольних Росії силових відомств Криму з цього приводу поки немає.

Російський ОМОН у масках і з автоматами оточив ринок в окупованому Сімферополі 03

Зазначається, що російські силовики і раніше влаштовували перевірки на ринках Сімферополя. Так, 26 квітня 2017 року повідомлялося про рейд на радіоринку в районі Центрального ринку Сімферополя. Територію оточили, у торговців перевіряли документи, був один затриманий. Раніше 6 квітня співробітники ОМОН оточили Центральний ринок Сімферополя. Тоді російські силовики затримали близько 80 осіб "неслов'янської зовнішності". В управлінні російської поліції в Криму назвали затримання на ринку Сімферополя "плановими робочими заходами".

Російський ОМОН у масках і з автоматами оточив ринок в окупованому Сімферополі 04
Фото: Шакіров/Facebook

Російський ОМОН у масках і з автоматами оточив ринок в окупованому Сімферополі 05

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