П'ять років тому бійці Нацгвардії, ЗСУ і добробатів звільнили Маріуполь від проросійських найманців. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"Сьогодні згадуємо, як відбувалося звільнення міста від російських найманців. Колись ми навіть уявити не могли, що на нашу землю прийдуть загарбники. Зараз ми читаємо спогади тих, хто дав можливість підняти українські прапори над містом біля моря", - йдеться в повідомленні МВС у Facebook.







"Саме сьогодні, 13 червня 2014 року, я, будучи полковником, та ще з одним безумцем підполковником міліції Сергієм Матвійчуком зранку приїхали на вулицю Грецька у Маріуполі боротися з терористами. Що в нас було? Два пістолети, легкове авто та неймовірне бажання очистити місто від бандитів. І цей день став першим днем перемоги нашої країни над бандами терористів, які почули смак крові, свавілля та беззаконня", - згадує ті події заступник голови Нацполіції В'ячеслав Аброськін.

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Нагадаємо, приблизно від середини квітня 2014 року Маріупольська міськрада була під контролем проросійських найманців.

9 травня 2014 року російські спецслужби спланували повне захоплення міста. Під прикриттям масової демонстрації містян 9 травня диверсійна група "Мангуст", пов'язана з бандою терористів "Схід", здійснила спробу захоплення міського управління міліції Маріуполя та заволодіння зброєю.

"Під час спроби врятуватися з будівлі УВС від куль бандитів загинули міліціонер Михайло Єрмоленко та начальник ДАІ міста Віктор Саєнко.

На захист будівлі УВС вирушили деякі підрозділи, які були готові діяти. Спочатку львівська Нацгвардія вирушила до УВС і потрапила під щільний вогонь. Терористи вели вогонь прямо з натовпу. 21-річний сержант Богдан Шлемкевич загинув на місці.

Підрозділ "Азова" висунувся на допомогу - вони вступили в бій з терористами в самій будівлі та на підходах. Під час бою загинув смертю хоробрих киянин Родіон Добродомов. Знання місцевості і взаємодія з беззбройним натовпом давали диверсантам серйозну перевагу.

У бою в місті загинув дніпропетровець із 20-го батальйону Олег Ейсмант.

Будівлю міськвідділу було спалено дотла... ", - описував ті події головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

Тоді захисникам Маріуполя довелося відступити, щоб уникнути жертв серед мирного населення. "Після відходу бойовикам вдалося зайняти кілька будівель у центрі міста, почалися пограбування. Українське керівництво не хотіло, щоб були жертви серед мирного населення. У місті продовжили роботу розвідгрупи добровольців, підрозділи карного розшуку МВС, контррозвідка СБУ", - писав журналіст.

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Однак уже через місяць, 13 червня 2014 року, було проведено операцію з повного звільнення Маріуполя від бойовиків. Її проводили добровольчий спецбатальйон "Азов" як штурмовий загін, а також батальйон "Дніпро" і Нацгвардія. Детально про хід спецоперації та подальшої зачистки міста від терористів читайте в матеріалі "Як батальйон "Азов" звільнив Маріуполь від терористів".